'It': Bill Skarsgård revela cómo se transformó en Pennywise

Uno de los fen√≥menos m√°s terror√≠ficos del a√Īo, 'It', sigue sumando triunfos. Primero, la muy agradecida cr√≠tica, con una media de 70/100 en Metacritic. Seguido por la colosal recaudaci√≥n en taquilla, casi 700 millones de d√≥lares que la convierten en una de las pel√≠culas de terror m√°s taquilleras de la historia.

Recientemente, la pel√≠cula del argentino Andy Muschietti se ha coronado como la pel√≠cula preferida de los usuarios de IMDb, y, como parece que todo esto se queda corto, el medio Enterteinment Weekly ha nombrado al actor Bill Skarsg√•rd como uno de los "Artistas del a√Īo" por su virtuosismo interpretando al payaso Pennywise. El actor ha descrito al medio c√≥mo fue el proceso de creaci√≥n y asimilaci√≥n de uno de los personajes m√°s sorprendentes dentro y fuera del g√©nero.

Cuando Skarsgård tuvo que enfrentarse al casting empezó a encontrarse con ciertas dudas. El director le pidió a los actores que solo llevaran maquillaje, ya que la nueva interpretación del personaje de Stephen King no llevaría la mítica nariz roja de goma: "Pennywise era muy extremo, y está muy alejado de todo lo que he hecho. Para el casting, el director Andy Muschietti pidió que los actores usaran una simple pintura blanca para la cara. No una nariz de payaso, sino la nariz pintada de rojo y una sonrisa de payaso. Me pareció una gran idea, hasta el punto de darme cuenta de que no sé cómo maquillarme. Esa es una habilidad que no tengo".

Para Bill Skarsg√•rd este proceso previo al casting fue como una revelaci√≥n: "Termin√© pidi√©ndole a mi novia que me pusiera un poco de maquillaje esa ma√Īana, luego me sub√≠ al coche y tuve que cruzar Los √Āngeles con el maquillaje de payaso. Hab√≠a algo de humillante y absurdo en todo esto. Soy un actor que va a hacer un casting en Hollywood, y estoy conduciendo con cara de payaso. Es una met√°fora de c√≥mo se siente una persona que elige como profesi√≥n actuar. Andy tambi√©n me pidi√≥ explorar la risa de los payasos, as√≠ que estoy sentado en el coche sinti√©ndome rid√≠culo, pero pens√© que podr√≠a absorberlo y usarlo. As√≠ que empec√© a re√≠rme como loco en el coche, como si persiguiera a los peatones".

Sigue el actor: "La audici√≥n no era en un estudio, as√≠ que tuve que aparcar y caminar unas calles con mi cara de payaso. Estaba metido en el personaje durante todo el proceso. Fue una de las cosas m√°s extra√Īas que he hecho en mi vida. Resume mi acercamiento al personaje".

El actor vio clave para la creaci√≥n del personaje manipular la voz para darle una capa m√°s al personaje. Una llave para acceder a lo que realmente representa Pennywise. "Algo que encontr√© perturbador fue que quer√≠a que Pennywise fuera totalmente impredecible en todo momento, tambi√©n que su voz no tuviera una sonido predecible. Subirla un poco, bajar y romperse, puede ir a muy alto tono y luego bajarlo, incluso en la misma frase. Quer√≠a que fuera algo as√≠ de colorido. Puede ser suave, susurrante y seductora, luego rompe y lo hago muchas veces. No dejarla completamente plana, ¬Ņsabes? Es una especie de entidad que act√ļa como un payaso pero tambi√©n es algo mucho m√°s siniestro debajo de la superficie. Incluso con los ojos apuntando en diferentes direcciones y crujiendo la voz, encuentras algo que no est√°, enteramente... bien".

No solo lo encontr√≥ fundamental para describir al personaje sino que tambi√©n form√≥ parte de un proceso a√ļn m√°s cat√°rtico. "He descubierto que casi todos los personajes que tocas tienden a tener una nota, casi como un tono o un zumbido. Lo descubr√≠ con este personaje, Pennywise siempre fue como un grito. O como su risa hist√©rica. Har√≠a eso antes de las tomas o justo antes de entrar en una escena, y luego... ¬°Acci√≥n! Esa energ√≠a lleva dentro la escena y tambi√©n a la energ√≠a del personaje".

El actor también reveló la importancia de elaborar un estado psicológico en el rodaje. "Era una actuación tan exigente físicamente que no estaba tan charlatán y mezclado con el equipo como normalmente lo estoy. Tuve que mantenerme muy concentrado y aislado en el plató para hacer justicia al personaje. Sólo necesitaba permitirme a mí mismo volverme muy loco, ser tonto y realmente abrazar esa rareza y el miedo de todo esto".

