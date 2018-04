Indiana Jones: Spielberg no descarta que una mujer la protagonice

El realizador volverá a colocarse detrás de las cámaras en la quinta entrega del famoso explorador interpretado por Harrison Ford.





Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, regresará a la gran pantalla con una quinta entrega dirigida por Steven Spielberg. No obstante, todo podría cambiar en la franquicia después de esa película.





El realizador ha declarado en The Sun que está "bastante seguro" de que Indiana Jones 5 será la despedida de Ford como el protagonista y que la saga "continuará después de eso". No obstante, quien tome el relevo del intérprete podría ser una mujer. Al menos, Spielberg no descarta que esto ocurra en el futuro, pues ha declarado que es el momento para que el protagonista tenga "una forma diferente".





Al ser preguntado por el medio antes citado sobre si el sucesor de Indiana Jones podría ser una mujer, Spielberg ha asentido y ha declarado que habría que realizar algunos cambios con respecto al personaje. "Tendríamos que cambiar el nombre de Jones a Joan. Y no habría nada malo en ello", afirma.





Spielberg y Ford han participado en todas las películas de Indiana Jones. El Reino de la Calavera de Cristal, la última entrega de la saga con la que muchos especularon que Shia LaBeouf podría recoger el testigo del protagonista, supuso una decepción para los fans. ¿Conseguir la franquicia a volver a sus inicios con el nuevo filme?





Indiana Jones 5 tiene previsto su estreno en las salas de cine el 26 de julio de 2019. No obstante, el director confirmó hace poco que iniciará el rodaje de la cinta en abril de 2019, por lo que es probable que su llegada a las salas de cine se retrase.





Fuente: Sensacine