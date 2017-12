Iliana Calabró: "Nosotros somos los culpables y tenemos que padecer esto"

A una semana de que Susana Giménez alzara su voz en contra de la reforma previsional que impulsaron desde el Gobierno y que pretende un cambio en la fórmula de las jubilaciones, ahora fue Iliana Calabró quien se expresó sobre el tema en una nota que le brindó a Falta de Respeto, programa radial que conduce Fernando Prensa.

"¿Cómo veo el país? Mirá, estas agresiones que se viven, siempre en estas fechas, a los argentinos nos queda el pan dulce atragantado siempre. Todos los años para esta fecha algo pasa...", comenzó diciendo la actriz cuando se le preguntó qué opina sobre la situación actual de Argentina.

Y luego arrojó: "Ahora, decime vos, agarrársela con el más débil, los jubilados, no me entra en la cabeza. Uno que tiene contacto con gente mayor te das cuenta que toman todo a la tremenda, es todo tremendo, piensan que quedan en la calle, que todo lo malo les va a pasar y justo siempre en esta época del año. Todos estamos indignados, pero esto sirve para estos grupos que buscan alterar la paz y el orden y a uno también le movilizan estas cosas".

"Estas cosas que están pasando te hacen acordar a cosas del pasado, como en 2001, que por suerte no es a ese nivel. Creo somos nosotros los únicos culpables y tenemos que padecer esto. La falta de respeto está de arriba hacia abajo. No sé si los argentinos nos equivocamos al elegir, pero como decía Maquiavelo "El poder corrompe". Y ojalá que no sea así. Ojalá que en algún momento esto pare y la única manera es apoyando al Gobierno de turno. Yo sigo depositando mi fe en que las cosas pueden cambiar. Hay que favorecer a la gente que trabaja, no vivir de arriba, no a los planes, es como los hijos, hay que darle todo mientras no pueden pero después ellos tienen que buscar su propio sustento, hay que formar a la gente para nuevos trabajos", finalizó Iliana.