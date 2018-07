Idris Elba será el villano en el spin off de "Fast and Furious"

El actor británico Idris Elba será el villano de "Hobbs and Shaw", el spin off a del universo "Fast and Furious" que estará protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Statham, informó la revista Variety.





David Leitch, director de " Deadpool 2 ", se pondrá detrás de las cámaras para rodar esta historia en la que Johnson y Statham volverán a encarnar al agente especial Luke Hobbs y al criminal Deckard Shaw, respectivamente, esta vez aliados para hacer frente a la amenaza del personaje de Elba.





Recientemente se anunció que la británica Vanessa Kirby, conocida por la serie "The Crown" y con "Mission: Impossible - Fallout" en ciernes, se incorporaría a la película interpretando a una espía que es hermana del personaje de Statham.





El guion es de Chris Morgan, arquitecto de la saga "Fast and Furious", y el rodaje comenzará en otoño.





Desde la llegada de Johnson a la franquicia automovilística en su quinta entrega, el estudio Universal ha tratado de perfilar una historia dedicada por completo a su personaje, muy querido entre los fans de la saga.





Statham, por su parte, llegó a este universo en la séptima parte de la franquicia y demostró una gran química con su compañero de reparto, de modo que el estudio decidió apostar por un filme liderado por ambos que llegará a las salas en julio de 2019.





Elba, que ya fue el villano de "Star Trek Beyond", rueda actualmente la serie cómica "Turn Up Charlie", creada por él mismo para Netflix.





Fuente: EFE