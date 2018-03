"Â¡Huye!" gana el Premio Spirit de cine independiente

La producción "¡Huye!", de Jordan Peele, se llevó el galardón a la mejor película y al mejor director en la ceremonia de los Premios Spirit del cine independiente, que se llevó a cabo anoche en la ciudad californiana de Santa Mónica.



En tanto, el chileno Sebastián Lelio se impuso con "Una mujer fantástica" en la categoría que premia a las películas de habla extranjera, indicó la agencia EFE.



Por su parte, Timothée Chalamet se consagró como el mejor actor protagónico por "Llámame por tu nombre", en tanto que Francis McDormand alcanzó la misma estatuilla en el rubro femenino por "Tres anuncios para un crimen".



En la categoría actores de reparto, Allison Janney se alzó con la victoria por la cinta "Yo soy Tonya", en tanto que Sam Rockwell lo hizo en el rubro masculino por "Tres anuncios para un crimen".



"Visages villages", de Agnès Varda, se consagró como mejor documental y Greta Gerwig fue elegida mejor guionista por "Lady Bird".



En tanto, el espa√Īol Antonio M√©ndez Esparza gan√≥ el premio John Cassavetes, que reconoce a la mejor pel√≠cula rodada con un presupuesto menor al medio mill√≥n de d√≥lares, por su filme "Life and nothing more".