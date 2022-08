Este es el impresionante avance del capítulo 3 de House of the Dragon

La elección del Rey no hizo otra cosa que profundizar las heridas ya abiertas entre las Casas y desatar una guerra interna que puede terminar con la dinastía Targayen y de los Valyrios.

El capítulo 3 de House of the Dragon

En el nuevo avance de House of the Dragon se puede observar como ya pasó un tiempo y Viserys ta tiene a su hijo varón, que en el futuro se convertiría en el nuevo Rey. Asimismo, la amenaza del Cangrejo, al que se mostró finalmente en los últimos minutos del segundo capítulo es cada vez más latente.

Al mismo tiempo, los desacuerdos entre Viserys y la princesa Rhaenyra son cada vez más evidentes.

Episode 3 Preview | House of the Dragon (HBO)

House of the Dragon ya fue confirmada para una segunda temporada, por HBO Max, a pesar de llevar tan pocos capítulos. Los hechos de la serie ocurren poco más de 170 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, la madre de los dragones de Game of Thrones.

De hecho, en el primer capítulo de House of the Dragon hubo mucho guiños a Game of Thrones y en el segundo, la presentación fue muy similar, mostrando todo el mapa genealógico de los Targaryen y usando la misma música que tuvo de introducción GOT.