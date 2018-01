House of Cards culmina su primera entrega en El Siete

Anoche , tras la emisión del capítulo número 13, la primera temporada de House of cards, la exitosa serie que cambió el modo en que se retrataba la política en la televisión, llegó a su fin.



El manejo que Frank Underwood (Kevin Spacey) ha hecho para escalar posiciones en la Casa Blanca le ha supuesto un camino de traiciones e intrigas, con la compañía de su más fiel aliada: su esposa Claire (Robin Wright).



Luego de no alcanzar el puesto que anhelaba (secretario de Estado) todas las energías de Frank están puestas en que la reforma educativa del flamante presidente Garret Walker (Michael Gill) fracase, para así cobrar venganza por aquello que no se le concedió.



Sus contactos en el Congreso le permiten arbitrar los medios para alcanzar su revancha, a los que suma un político influenciable como Peter Russo (Corey Stoll) y a Zoe Barnes (Kate Mara), una periodista con ansias de hacer un nombre destacado en el medio.



Esta noche, El Siete emitirá a las 23, como cierre de esta temporada, un resumen de los momentos más salientes de esta serie que hasta el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no podía dejar de ver.