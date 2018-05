Homenaje a Félix Dardo Palorma, un emblema del folclore

Se trata del inolvidable Félix Dardo Palorma, uno de los más importantes cantautores mendocinos, cuya riqueza musical ha servido para identificar en todo el globo a la Fiesta Nacional de la Vendimia con su cueca Pongale por las hileras, entre otros icónicos temas.





El gran concierto de homenaje por el centenario del natalicio de Félix Dardo Palorma se llevará a cabo este noche, a las 21.30, en la Nave Universitaria (España y Maza, Ciudad), con la organización de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCuyo.





Por los senderos de la Patria y la participación especial de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, bajo la batuta de Pablo Herrero Pondal, grupo de guitarras de corte cuyano, Ensamble Vocal 4 Rumbos (dir. Andres Iacopini), Juanita Vera, Montuelle Dúo y Jorge Oyarzábal. Además, se presentará Dardo Palorma, su hijo y heredero de su obra.





"Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino". No hay letra más representativa de la tierra mendocina que esta. Sus canciones han recorrido el mundo entero y ahora, a 100 años de su nacimiento, su autor y creador recibirá un emotivo homenaje.La elección de la fecha no es nada casual, ya que fue declarada como el Día del Compadre en su honor por ley provincial, resaltando los valores cuyanos y poniendo en valor toda la obra del homenajeado.Escenario dialogó con Alejandro Montuelle, director artístico del concierto, para conocer todos los detalles de esta emotiva celebración.–¿Cómo surgió la idea del homenaje?–Lo cierto es que muchas veces nos olvidamos de los grandes, no los recordamos como se debe, y Dardo Palorma en un emblema de la provincia. Yo tengo un programa de folclore y, teniendo en cuenta el aniversario de sus 100 años y dado que hacía mucho que no se lo homenajeaba, se nos ocurrió organizar un concierto en su honor. Primero se lo propusimos a su familia, les encantó la propuesta y allí comenzamos a organizar todo junto con la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo.–¿Quién es Félix Dardo Palorma?–Es el cantautor más importante de la provincia. Es el único que con sus canciones y letras ha trascendido las fronteras, triunfando en Argentina y el mundo entero, incluso las orquestas y coros más importantes del exterior han reversionado e interpretado sus temas. No existe nadie que haya acompañado tanto a la gente de campo con sus usos y costumbres como lo hizo él, sólo hace falta escuchar Trabajo en la viña o cualquier canción de su autoría para confirmarlo.–¿Qué podés adelantarnos del show?–Va a ser un concierto muy emotivo. Lo más importante es que por primera vez en la historia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo hará un espectáculo entero dedicado a Cuyo. Además se leerán textos y prosas de la bibliografía de Palorma y tras muchos años de ausencia, su hijo Dardo volverá a subirse al escenario. Otra de las grandes sorpresas será la participación de sus nietos, quiénes también harán una pequeña aparición y, si bien no pudo revelar mucho, hay muchas novedades en cuanto a material y documentos biográficos de Palorma que el público va a adorar.–¿Hay alguien que pueda ocupar el lugar de él en la actualidad?–No, la verdad que no. Han salido cantautores muy importantes, como Anselmo de Mendoza, Jorge Viñas, Ernesto Villavicencio o Fabiana Navarro, pero la trascendencia que tuvo Palorma no la ha tenido nadie. Dardo ha sido y es el mejor.