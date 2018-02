Hilary Duff será Sharon Tate en su nueva película

Hilary Duff interpretará a la fallecida Sharon Tate en una cinta independiente de terror psicológico titulada The Haunting of Sharon Tate. Para ello, la actriz se ha metido por completo en el papel que interpreta y, gracias a la magia de la peluquería y el maquillaje, puede pasar sin problemas por la famosa Tate.





En la descripción de la imagen, Duff escribe: "Tuve la increíble oportunidad de interpretar a Sharon Tate las últimas dos semanas en una película independiente. Fue una mujer increíble y ha sido todo un honor".









Sharon Tate falleció a manos de la secta de Charles Manson en uno de los crímenes más brutales que se recuerdan. Por ese motivo, la familia de la fallecida no ve con buenos ojos la realización de esta cinta.





Su hermana, Debra Tate, ha declarado a People que la película "no tiene clase" y que es cine de explotación, es decir, que se aprovecha de temas morbosos para tener cierto éxito. "No me importa quién actúa en ello, es algo sin gusto. No tiene clase cómo todo el mundo está corriendo para llegar al 50 aniversario de este horrible evento", explica Debra.