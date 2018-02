Hellboy será más sangrienta de lo esperado

Es noticia hace varios años. Los comentarios y rumores sobre una posible tercera parte de la saga de "Hellboy" se colaron en los titulares una y otra vez. Finalmente, anunciado el reboot de la historia, conocemos las intenciones de la producción de presentar una película mucho más oscura y violenta que las estrenadas en 2004 y 2008.



En una entrevista con The Hollywood Reporter, David Harbour, responsable de calzarse los cuernos de este demonio que busca justicia, habló sobre el tono del film que se viene. El actor señaló que la intención es seguir el camino que inauguraron "Deadpool" y "Logan". Ambas películas fueron categorizadas como prohibidas para menores de 18 años por las escenas de violencia.



"Están haciendo este tipo de películas pop-corn, algo bidimensionales basadas en cómics y luego está otra variedad como 'Logan' y 'Deadpool'. Esas son las que me atraen del género. Me encantaría hacer un Hellboy donde lo ames, pero tampoco estás muy seguro de él", afirmó el actor. Mike Mignola, creador del personaje, señaló hace tiempo que la intención era ir por una historia más adulta y tenebrosa.



"Hellboy" mantiene ocultos, por el momento, los detalles del argumento. La peli podría llegar a los cines en enero de 2019.



Fuente: TNTLA