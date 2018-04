Hellboy: Doug Jones tiene un consejo para quien interprete al nuevo Abe Sapien

Doug Jones, quien interpretó a Abe Sapien en la Hellboy dirigida por Guillermo del Toro, dio algunos consejos al próximo actor que vaya a dar vida a este personaje en el reboot dirigido por Neil Marshall.





En una entrevista con Screen Rant sobre La forma del agua, Jones, además de dar su opinión sobre el filme, también reveló que Abe Sapien podría no aparecer en la nueva versión: "Me han dicho que Abe Sapien no aparece realmente en esta nueva versión, así que por un momento, estoy de acuerdo con el hecho de no tener que ver a alguien más hacer ese papel. Me encantaría verla y saber cómo se las arreglan ahora con David Harbour, que es un actor brillante y encantador."





Jones apareció junto a Ron Perlman, que interpretaba al personaje principal, en las dos adaptaciones del cómic de Del Toro, pero la segunda entrega, Hellboy II: El ejército dorado, no fue tan exitosa como la primera, lo que provocó que a principios de 2017 el director confirmase que Hellboy III no se iba a producir. Meses después de esta cancelación se anunció Hellboy, el reboot de Marshall con David Harbour interpretando al gran demonio de piel roja. La primera imagen del actor de Stranger Things como el protagonista llamó la atención de muchos fans de la versión original que necesitan saber más detalles sobre la nueva película.





Pese a que Abe es uno de los personajes más famosos de los cómics, este ser no aparece en el nuevo reparto, lo que no quiere decir que no vaya a formar parte de la nueva película.





Jones, por su parte, dio algunos consejos al actor que lo pueda interpretar en otras entregas: "Si Abe Sapien entra en la historia de películas posteriores, honestamente no tendría ningún consejo aparte de tener paciencia con el maquillaje, pero si no, haz que el personaje sea tuyo. Y, además, cada vez que interpretes un personaje de cómic debes conocer tu fuente de documentación. Los fans dependen de ello, los fans querrán preguntarte sobre ello. Es una injusticia para los fans de los cómics si no sabes qué estás interpretando. Y te ayudará a inspirarte cuando lo interpretes en una película si conoces los cómics en los que aparece."





El 24 de enero de 2019 los fans podrán hacer su comparación entre las versiones de Del Toro y la nueva entrega dirigida por Marshall que, por el momento, parece tener una gran aceptación entre los seguidores del demonio Hellboy.