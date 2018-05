Este jueves 24 de mayo, llega a los cines "Han Solo: Una historia de Star Wars", la nueva película de La Guerra de las Galaxias que presentará los orígenes del contrabandista más famoso de la franquicia. La cinta resolverá muchos misterios que han estado en nuestras cabezas durante años, como cuando Han Solo (Alden Ehrenreich) conoció a Chewbacca (Joonas Suotamo) y a Lando Calrissian (Donald Glover), o cómo consiguió su preciado Halcón Milenario.

Además, se sabrá al fin de dónde sacó Han Solo su nombre, ya que, según las declaraciones que Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, hizo el año pasado, "hay más en el nombre de Han Solo, pero no es que no sea su nombre. Obviamente es su nombre. Siempre lo será". En la película se resuelve esta pequeña incógnita que, si bien no afecta mucho al argumento, puede ser un dato muy interesante para los más fanáticos del contrabandista. A partir de aquí la noticia contiene pequeños spoilers de Han Solo: Una historia de Star Wars (vía Digital Spy).