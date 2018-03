Han Solo: Una historia de Star Wars fue acusada de plagio

El mes pasado se estrenaba durante la SuperBowl uno de los trailers más esperados, el de la nueva entrega de la saga 'Star Wars', 'Han Solo: Una historia de Star Wars', protagonizada por Alden Ehrenreich, Emilia Clarke y Donald Glover, entre otros. Esta producción ya fue noticia en su día cuando Phil Lord y Christopher Miller fueron despedidos por Lucasfilm, para ser sustituidos por Ron Howard.

Sin embargo, esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelta la producción, ya que junto con el trailer, Disney también hizo un lanzamiento de los pósters promocionales de la película, protagonizados por Han Solo, Lando, Chewie y Qui'Ra, y que ahora se han convertido en objeto de controversia.

El artista Hachim Bahous compartía en el muro de su Facebook una imagen comparando los pósters de la película de Disney con las carátulas de un álbum que había diseñado para Sony Music France, donde se observa que el parecido es más que asombroso. La nota de Bahous decía así: "A la izquierda, los pósters oficiales de la próxima película de Star Wars (Disney), y a la derecha una compilación de las carátulas que hice en 2015 para Sony Music France / Legacy Recordings France siguiendo el proyecto de Romain 'Rpiz' Pizon. Me siento halagado porque la calidad de mi trabajo sea reconocido, pero es simple y llanamente falsificación, ya que no se me ha pedido permiso. Desearía que se reconociera mi mérito y que me pagaran por este trabajo que hice para Sony". La nota concluía pidiendo reconocimiento para todos aquellos que participaron en el proyecto.

La similitud de ambas portadas es innegable, ya sea por el uso del color, de la fuente estilística o de la posición de los personajes, por lo que es normal que el artista haya publicado esa queja en sus redes sociales. Sin embargo, todavía se desconoce si el personal de Disney conocía esto o no, o si habían conseguido los derechos del trabajo artístico.

