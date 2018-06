Hallaron muerto al actor de "Los Goldberg" y "Modern Family" Jackson Odell

Jackson Odell, el joven actor de The Goldbergs, fue hallado muerto en su residencia habitual en Tarzana (Los Angeles) el pasado jueves, pero la noticia se seupo este lunes, según confirmó a Variety el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles. Tenía 20 años de edad.





El intérprete, quien también había interpretado pequeños papeles en Modern Family, Familia de iCarly, entre otras, fue encontrado inconsciente en su casa y, a falta del resultado de la autopsia, la causa de la muerte todavía no ha sido revelada. No osbtante, en principio no se sospecha que la muerte sea consecuencia de un acto criminal.





"La familia Odell hemos perdido a nuestro querido hijo y hermano Jackson Odell", reza el comunicado de la familia. "Siempre será una luz brillante y un alma brillante, adorable y talentosa. Tenía mucho más que compartir. Nuestra familia siempre llevará consigo esa verdad. Nuestro deseo es que el resto del mundo también lo haga. Ahora vamos a intentar dar sentido a esta pérdida inmensurable en privado".





Además de actor, profesión que había venido ejerciendo desde que tenía 12 años, Odell también era cantante y compositor.