Habilitan la muestra "Dibujos"

Hoy, a las 20.30, se inaugurará la muestra Dibujos de Juan Castillo y de Octavio Joaquín. Esta exposición estará abierta al público hasta mediados del mes de enero en el Salón Cultural Seguros Rivadavia (José Vicente Zapata 351, Ciudad).



La exposición consta de 12 dibujos que varían según el autor. En principio serían seis obras del maestro Joaquín y la misma cantidad de Castillo. El primero de ellos mostrará dibujos que ha realizado a lo largo de su extensa y exitosa carrera junto a una instalación de redes hecha con plásticos lo que le dará una particularidad a la exposición.



Por su parte, Juan Castillo expondrá dibujos fantásticos, algunos de ellos inspirados en la mitología egipcia junto con un audiovisual realizado para la ocasión.



La muestra realizada con plásticos se titula Lo que mata embellece y fue creada a partir de reciclar basura.



"La forma en qué comencé a realizar este trabajo con plásticos surgió de forma anecdótica una vez que salía de donde trabajo y vi cómo una bolsa perlada bailaba por una brisa en primavera. Su forma de bailar me encandiló hasta que quedó atrapada en un arbusto y decidí agarrarla y llevármela a mi casa. Algo tenía que hacer con ella y comencé a realizarle nudos y cortarla, iba tomando formas muy entretenidas. Además agarré otras bolsas que tenía guardadas para la basura y seguí creando", comenzó explicando Octavio Joaquín, quien es flamante integrante del jurado de artes visuales de los Premios Escenario.



El artista además explicó que es "un gran defensor y protector del medio ambiente. Entonces, veía todos los plásticos que se tiraban y los empecé a juntar. No solo ayudo en algo a la no contaminación sino que creó arte. Ahora saco la basura con bolsas de cartón o de papel", continuó contando Joaquín.



Juan Castillo es el otro artista que expondrá y el que decidió convocar a Octavio Joaquín. "Me invitaron a mi de la sala a participar y se me ocurrió invitarlo porque es una de las personas que me ha formado como dibujante entonces se me ocurrió que hagamos algo juntos", contó el artista.



"Basicamente la muestra consiste en dibujos digitales impresos y algunos dibujos en esmalte sintético. Los míos son dibujos de temática fantástica", explicó Castillo.



Para finalizar el experimentado artista Octavio Joaquín, contó que sus dibujos no llevan título porque "no me importa eso porque encasillo a la gente en entender las cosas. Que la figura y el fondo cree algo en el espectador y que interprete según su criterio", finalizó el artista plástico.



La muestra se expondrá desde hoy, hasta mediados de enero en el Salón Cultural Seguros Rivadavia. La entrada es libre y gratuita.