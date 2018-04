"Guerra Mundial Z 2" volvió a retrasarse

Nuevo contratiempo para "Guerra Mundial Z 2", la secuela de la película protagonizada por Brad Pitt : la película ha vuelto a retrasar su producción.





Según informa The Playlist, el filme no comenzará su rodaje este año por problemas de calendario. David Fincher, quien tomará el relevo de Marc Foster y se colocará detrás de las cámaras en la continuación, no puede iniciar su trabajo como realizador en el proyecto porque tiene que dirigir la segunda temporada de Mindhunter. Además, con el rodaje de la serie de Netflix comenzando a finales de este mes y continuando a lo largo del verano, Fincher también tendrá que encargarse de su postproducción el resto del año.





Esta es la segunda vez que la producción de Guerra Mundial Z 2 se retrasa. En un principio, Paramount esperaba poder comenzar la producción este otoño, pero el fichaje de Brad Pitt -protagonista de la primera entrega- por Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino, lo ha impedido. Por ahora, no se conoce qué nueva fecha de inicio de rodaje tiene el filme, pero lo más probable es que haya que esperar hasta 2019.





Por ahora, solo Fincher y Pitt están vinculados al reparto de Guerra Mundial Z 2. Lo último que se supo del proyecto fue que el director todavía estaba trabajando en la mitología de la secuela. ¿Conseguirá la película hacerse realidad en algún momento?





Fuente: Sensacine