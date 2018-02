Gran presencia argentina en el Festival de Cine de Berlín

El cine argentino tendrá una amplia y variada representación en el 68vo. Festival Internacional de Cine de Berlín, que comienza el jueves próximo con la proyección de "La isla de los perros", del estadounidense Wes Anderson, y finaliza el domingo 25 con la entrega del Oso de Oro, máximo galardón que otorga el certamen.





La muestra alemana, una de las principales del calendario cinematográfico mundial y con el segundo mercado de cine, solo superado por Cannes, exhibirá en el marco del Berlinale Special "Viaje a los pueblos fumigados", el nuevo ensayo cinematográfico de Fernando Pino Solanas.





Además de la nueva película de Solanas (ganador en 2004 del Oso de Oro Honorífico), que denuncia el flagelo que sufren los argentinos a causa del uso cada vez más acentuado de agrotóxicos en el país, entre las participantes argentinas en la Berlinale se destaca la enigmática y brillante "T.R.A.P.", del ríonegrino Manque La Banca, elegido para la competencia por el Oso de Oro al Mejor Cortometraje.





En Panorama, la sección más importante luego de la competencia oficial, se verán "Malambo, el hombre bueno", lo nuevo de Santiago Loza, y dos potentes óperas primas: "Marilyn", donde Martín Rodríguez Redondo aborda el drama de un joven gay en el campo argentino, y "La omisión", de Sebastián Schjaer, con Sofía Brito como una joven en un viaje íntimo e introspectivo por el territorio helado de Ushuaia.





Otra de las secciones relevantes de la Berlinale es el Forum, que este año incluye "La cama", debut en el largometraje de la actriz y cineasta Mónica Lairana, que describe la desoladora separación de una pareja después de 30 años de matrimonio, y "Teatro de guerra", ópera prima de la actriz y dramaturga Lola Arias, que indaga en los traumas provocados por la Guerra de Malvinas a través del encuentro de ex combatientes argentinos y británicos.





lairana-monica.jpg Mónica Lairana



En la misma sección se verá "Con el viento", coproducción entre España, Francia y Argentina dirigida por la catalana Meritxell Colell Aparicio, mientras que en el apartado Generation Kplus -pensado para filmes con temáticas y personajes infantiles y juveniles- competirán el corto "Toda mi alegría", de Micaela Gonzalo, y los largometrajes "Mochila de plomo", del cordobés Darío Mascambroni, y "El día que resistía", de Alessia Chiesa.





También habrá una función de "Temporada de caza", de Natalia Garagiola, en el European Film Market (EFM) que funciona en paralelo al festival, mientras que en el Co-Production Market se presentará la cineasta Albertina Carri con su nuevo proyecto de largometraje, "Los extraños de la montaña helada", que aborda el traumático paso a la adultez de un joven deforme que vive en una montaña, junto a su madre enferma, alchólica y despótica.





temporada-de-caza2.jpg temporada-de-caza.jpg TEMPORADA DE CAZA (2017) · Trailer Estreno Argentina 14 de SEPTIEMBRE



Los filmes de los argentinos Lairana, Schajer, Martín Rodríguez Redondo y Alessia Chiesa fueron elegidos además por el director del certamen, Dieter Kosslik, para competir por el Premio GWFF a la Mejor Ópera Prima de toda la Berlinale, una distinción dotada con 50 mil euros que será entregada por un jurado integrado por el italiano Jonas Carpignano, el rumano Peter Netzer y la israelí Noa Regev.





Este año el actor estadounidense Willem Dafoe, protagonista de filmes como "Pelotón", de Oliver Stone, y "Vivir y morir en Los Angeles", de William Friedkin, recibirá el 20 de febrero el Oso de Oro de Honor por la totalidad de su carrera, en una ceremonia donde será exhibida la película "El cazador" (2011), del australiano Daniel Nettheim, que él protagoniza.





willem dafoe.jpg Willem Dafoe.



Conocido por otros filmes como "Spiderman", "El Gran Hotel Budapest" o "Corazón salvaje", Dafoe participó en más de un centenar de producciones en las que ha quedado patente "su expresiva interpretación y su impresionante presencia", indicó el director de la Berlinale, Dieter Kosslick, quien agregó: "Me alegro de poder recibirlo ahora como invitado de honor y entregarle el Oso de Oro de Honor por su carrera".





Con motivo del homenaje, la Berlinale programó filmes suyos como "Antichrist", de Lars von Trier, "Autofocus", de Paul Schrader, "La última tentación de Cristo", de Martin Scorsese, "Vida acuática", de Wes Anderson, "Mississippi en llamas", de Alan Parker, "Pasolini", de Abel Ferrara, y "La sombra del vampiro", de E. Elias Merhige.





Si bien no habrá largometrajes argentinos que concursen por el Oso de Oro, en la Competencia Oficial habrá dos atractivas representantes de origen latinoamericano: el thriller "Museo", del mexicano Alonso Ruizpalacios, con Gael García Bernal y la argentina Leticia Brédice, que interpreta a una famosa vedette, y "Las herederas", ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi, que se convirtió en la primera película de ese país en llegar a la sección principal de la Berlinale.





Mozart-in-the-Jungle.jpg Gael García Bernal.



Con un jurado presidido por el alemán Tom Tykwer, famoso por su película "Corre Lola, corre" (1998), competirán por el premio mayor filmes como "Season of the Devil", del filipino Lav Díaz.





"Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", del estadounidense Gus Van Sant, "Dovlatov", del ruso Aleksei German Jr, "Eva", del francés Benoît Jacquot, "Pig", del iraní Mani Haghighi, y "Transit", del alemán Christian Petzold.





En la misma sección, pero fuera de competencia, se verán entre otras "Ága", del búlgaro Milko Lazarov, y "Unsane", lo nuevo del estadounidense Steven Soderbergh, mientras que en la Berlinale Special (donde proyectarán el filme del argentino Solanas) serán exhibidas "América Land of the FreeKS", de la alemana Ulli Lommel, "Gurrumul", del austríaco Paul Williams, y "Usedom", del alemán Heinz Brinkmann.





En la Berlinale Special Gala será proyectada "La librería", el drama social de la española Isabel Coixet, que acaba de ser distinguida por la Academia de Cine Española con el Goya a la Mejor Película, a la Mejor Dirección y al Mejor Guión Adaptado, que se basa en la novela homónima de la escritora británica Penelope Fitzgerald.