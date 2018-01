Graciela Dufau: "Estamos muy tristes, perdimos cinco meses de trabajo"

Arturo Bonín, Graciela Dufau y Jorge D'Elía tenían previsto que el 1 de febrero saldrían a escena por primera vez con "Ver y no ver", bajo la dirección de Hugo Urquijo y en el Auditorio de la Universidad de Córdoba. Pero la obra fue cancelada, pese a los preparativos y los ensayos que se llevaron a cabo en estos meses.

Según un comunicado firmado por Urquijo, Bonín y Dufau, quienes integran la Compañía Cooperativa La Mujer Justa, que iba a afrontar parte de los costos de la obra, la suspensión fue determinada "de manera unilateral" el productor local Maximiliano Pita. ¿El motivo? En una entrevista concedida en estos días Arturo habló de política, aunque habían acordado con Pita que no lo harían.

En un mail que el 26 de noviembre el productor les envió al director y los actores, coordinando distintos aspectos de la obra (desde el alojamiento y los viáticos hasta el seguro de la Cooperativa, pasando por "la prensa y la publicidad local"), Pita agrega una "postdata": "Ningún integrante de este proyecto hablaría de política, ni bien ni mal". Pero en la Cooperativa aseguran que es "absolutamente falso" que hubieran aceptado esa condición: "No podríamos acordar una condición semejante", dicen.

A partir de ese correo, y con la cancelación ya concretada, el productor cruzó distintos mensajes con los actores y el director. "No puedo entender el enojo que te provocó mi comentario referido a la falta de pluralidad de voces que el Estado debe asegurar para la información del ciudadano", le dice Bonín a Pita, quien a su vez confiesa sentirse dolido ante la acusación "por parte de sus amigos" -en referencia a Urquijo y Dufau- de "ejercer censura".

"Lo que para el productor de gira es 'hablar de política' o 'hacer comentarios de tinte político', para nosotros es ejercer el derecho de la libertad de expresión y de opinión de cualquier ciudadano", esgrimen en la Cooperativa.

Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con Graciela Dufau, quien se refirió a lo sucedido: "Arturo hizo una entrevista donde habló de actualidad, no sé qué dijo... Pero bajo ningún aspecto vamos aceptar que nos pongan una cláusula de ese estilo, ya sea de hablar de política o del tema que sea. Sentimos un que fue un acto de censura tal como manifestamos en el comunicado. En el 2015 habíamos trabajado con esta persona y fue todo maravilloso, y ahora no sé qué pasó".

"Por ahora no haremos nada más en Córdoba, nos queremos ir bien y veremos qué surge. Pero estamos muy tristes por o sucedido, perdimos cinco meses de trabajo en un momento donde mucha gente no tiene trabajo aunque nosotros la podemos sobrellevar de alguna manera. Ahora ya no podemos hacer nada porque todos los teatros en Buenos Aires están ocupados y recién tenemos propuesta para arrancar en julio si Dios quiere, pero a esta altura no se puede reprogramar nada para este verano", destacó la prestigiosa actriz.