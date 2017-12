Gonzalo Suárez, actor del under

Marcos, el de la propaganda del banco. Así es conocido el actor Gonzalo Suárez que actúo en la tira que se transmitió por El Siete, Mendólogos TV.





El actor lleva más de 20 años dedicados a la actuación y ha participado en una gran cantidad de novelas como Loco por vos, Mujeres asesinas y Fanny la fan, entre tantas otras.





Él también dice que se considera un bicho del teatro under por lo que tiene una larga lista de obras de teatro en su haber. Pero no sólo eso, Suárez también se ha dedicado al cine e incluso tiene pensado lanzar en el 2018 una película creada, dirigida y en donde actuará.

gonzalo2.jpg



Escenario habló con el actor que acaba de comenzar la temporada teatral en Mar del Plata con su obra Como el culo.





–¿A qué edad empezaste?

–Empecé a estudiar teatro cuando estaba en el secundario con 15 años. Siempre me gustó mucho el cine y quería estudiar cine en la UBA. Antes de terminar el secundario había tenido varios trabajos como cortar el pasto, repartir pizzas en moto.





–¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?

–Empecé a buscar casting y se me dio hacer uno de publicidades para una página de internet. Cuando hice algunas audiciones una productora me escuchó y les gustó mi voz entonces empecé a trabajar con ellos. Me proponían todo el tiempo para distintos comerciales para acá y para el exterior como hacer doblajes, locuciones en neutro. En esa época también hacía mucho teatro independiente.

gonzalo.jpg



–¿Cómo llegaste a la publicidad de banco Galicia?

–Me llamó un productor con el que ya había trabajo y teníamos confianza. Era un grupito grande de gente y vi que estaba Paola (Barrientos) sentada amamantando a su hijo. Me llamó la atención por los huevos que tenía de hacerlo enfrente de todos sin importarle qué dirán. Ahí empezamos a hablar y teníamos varias cosas en común ya que nuestros hijos tenían edades similares. Yo recuerdo que no había dormido en toda la noche porque mi hijo había estado llorando y ella me dijo que estaban sus papás en una estación de servicio para que le tengan a su hijo mientras hacía el casting.





–¿Cómo fue el momento de la audición?

–Me probaron con distintas chicas y a ella con otros chicos, Me acuerdo que con otras chicas surgían ondas distintas de parejas, más románticas, y cuando me tocó con ella entendimos el código de la discusión y discutíamos como locos. Cuando nos dijeron que quedábamos me puse muy contento.





–¿Fue lo más importante que has hecho en tu carrera?

–Fue el puntapié inicial. Nunca imaginamos tener la repercusión que tuvo. Hicimos cuatro publicidades ese año y después quisieron hacer toda la campaña con nosotros.

gonzalo4.jpg



–¿En la calle la gente a veces te dice Marcos?

–En realidad nunca me dicen Gonzalo. Soy Marcos. Cuando alguien me llama por mi nombre pienso que lo conozco del colegio o del barrio. Es algo que tengo totalmente asumido. Incluso a veces gritan Marcos y me doy vuelta pero están llamando a otra persona. También mucha gente piensa que Paola es mi pareja en la vida real.





–¿Cómo tomas que piensen que son pareja?

–Bien. Me ha pasado de estar con mi mujer abrazados y que la gente me pregunte si Paola es o no mi mujer. A ella le pasa exactamente lo mismo. Después te vean en una realidad distinta y la gente no lo cree.





–También has trabajado en muchas novelas...

–Todas esas series fueron el producto de hacer casting, de insistir e intentarlo. Me gusta mucho la ficción diaria. Los unitarios están buenos y tienen otro tiempo para trabajar. Mujeres asesinas fue buenísimo, poder trabajar con Leonor Manso fue un placer. Incluso mantengo una relación muy buena con ella. También hice muchas ficciones chiquitas que te ayudan a crecer. Cada posibilidad de hacer televisión esta bueno porque es un motor que arranca y que no se puede parar.

gonzalo5.jpg



–¿Cómo fue tu participación en "Mendólogos TV"?

–Me encanto, Fran (Suárez) me contactó mientras yo estaba en Buenos Aires haciendo una obra de teatro. Me contó la historia y me gustó. Además yo me considero un actor del under, aunque hace tiempo que no lo hago, y cuando él me lo propuso y me dijo que era todo a pulmón me gustó la idea y le dije que sí sin haber leído el guión. También me sedujeron los actores que ya habían participado. Y lo que fue la filmación estuvo muy bueno por el hecho de ir a Mendoza que también aproveché para recorrer bodegas y disfrutar todo.





–¿Qué proyectos tenés para el 2018?

–Voy a estar en Mar del Plata hasta marzo con la obra Como el culo y después vamos a continuar con los mismos directores en otra obra que quizás se llame Chorros, el robo el banco. Con Como el culo también tenemos pensado hacer una gira por distintos lugares del país y del exterior. También tengo dos o tres proyectos de cine y continuar con mi emprendimiento personal.





–¿Emprendimiento de qué?

–Produzco cerveza artesanal, se llama Lagarto. Es algo que empezó para mí hace unos cuatro años y de a poco fui llevando a reuniones, juntadas y vi que gustaba. Ahora me lancé con esto a full y me traigo recetas y cosas de El Bolsón. Soy muy fanático de la cerveza y ahora poder hacer esto me encanta.