Globos de Oro, primera prueba para Hollywood tras escándalo Weinstein

Las nominaciones de los Globos de Oro se anuncian este lunes, dando inicio a la temporada de premios en Hollywood bajo la sombra del escándalo sexual que sacude la industria del entretenimiento.



Los anuncios, que se realizan dos días antes de las nominaciones a los influyentes premios del sindicato de actores (SAG), son un barómetro del momento que se vive con miras al Óscar.



El sitio de predicciones Gold Derby predice que el romance "Call Me By Your Name" será el principal contendiente con seis nominaciones, incluido mejor filme dramático.



"Apostamos que tendrán nominaciones por mejor actor Timothee Chalamet, actores de reparto Armie Hammer y Michael Stuhlbarg, el director Luca Guadagnino, y el guión de James Ivory", indicó el editor Daniel Montgomery, que pronosticó que el cuento de hadas de Guillermo del Toro "La forma del agua" debe entrar en cinco categorías.



"¡Huye!", "Lady Bird", "The Post" y "Tres anuncios por un crimen" deben recibir cuatro cada una.



"Dunkerque" de Christopher Nolan, amada por su cinematografía y su brillante diálogo, debe alcanzar dos, por mejor filme dramático y mejor dirección.



Gold Derby indicó sin embargo que debe imponerse en ambas categorías.



Los Globos --que se entregan el 7 de enero-- son vistos como una oportunidad para que Hollywood demuestre su intolerancia a los abusos sexuales que comenzaron a emerger después de las escalofriantes denuncias contra el poderoso productor Harvey Weinstein, que ahora es considerado el mayor predador de la industria del cine.