Gillian Anderson confirmó su salida de The X Files

Después de los rumores que circularon sobre la salida de la actriz Gillian Anderson de la serie The X Files, la artista dio fin a los trascendidos y confirmó su partida del proyecto.





"Es hora de dejar atrás a Scully. Simplemente es así", dijo la actriz sobre su personaje: la agente especial del FBI Dana Scully. "Hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida y en mi carrera, y ha sido una oportunidad extraordinaria y un personaje extraordinario, y estoy inmensamente agradecida", dijo sobre el rol que interpretó al lado del actor David Duchovny, el agente Fox Mulder en la serie.





The X Files – o Los archivos secretos X – debutó en 1993 siguiendo a dos agentes especiales del FBI, Mulder y Scully, quienes investigaban diversos casos relacionados a extraños fenómenos, situaciones paranormales y contactos alienígenas. Tras nueve temporadas, la serie creada por Chris Carter tuvo un especial retorno en 2016, volviendo como una miniserie con solo seis episodios. En pasado 3 de enero se estrenó la temporada 11 (en Chile por canal Fox), pero ya con 10 capítulos, lo que se habría alejado de la idea inicial de un retorno como miniserie.





"No quiero estar atada a hacer una cosa durante meses y meses... Me gusta tener nuevos desafíos como actriz. Por eso que me metí en este negocio. Y es hora de que diga adiós a Scully. Esto es todo para mí, lo digo en serio", agregó la estrella.





Sobre el futuro de la serie, el emblemático creador y productor, Chris Carter, declaró a Collider: "Para mí, Expediente X es Mulder y Scully. Creo que no lo haría sin Scully. Ese no es mi Expediente X", sentenció la semana pasada.





Además de este anuncio, la actriz de 49 años informó su salida de la serie American Gods del canal Starz, una decisión que ha tomado tras la renuncia de los productores Bryan Fuller y Michael Green, quienes se alejaron del proyecto luego de problemas con el presupuesto del segundo ciclo. "No voy a hacer más American Gods. Bryan y Michael Green tampoco están, como se ha anunciado", dijo la artista.





Fuente: La Tercera