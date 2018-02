Gianola recorre Mendoza

Una casa grande compuesta por una gran familia que cada domingo se juntaba a comer pastas. Problemas, peleas, discusiones, amores, odios y cientos de situaciones más son las que se viven pero "Al final... lo primero es la familia". Los que tengan más de 35 años seguramente recordarán esta seguidilla de sucesos con esa frase final.





Los Benvenuto fue una familia que ingresó a miles de casas durante cuatro años a través de la televisión. Esta serie era protagonizada por Guillermo Francella , el padre de la familia, pero también había muchos actores que estaban dando sus primeros grandes pasos y esta novela les sirvió, por así decirlo, de catapulta al éxito.





El ejemplo más claro es el de Fabián Gianola. El actor ya había dado sus primeros pasos en la actuación, pero Los Benvenuto fue bisagra para su carrera. Justamente el artista de 54 años había debutado en la TV con otra familia: Los Beltrán. Ellos también fueron una novela trascendental pero varios años más atrás en los '80, aunque el éxito no es comparable con Los Benvenuto, similar al de Los Campanelli con "lo primero es la familia" del gran Juan Carlos Mesa.





Fabian, hijo de Beto Gianola, también actor, ha participado en muchos de los éxitos de la televisión y marcó una época con la conducción de Televisión Registrada junto con Claudio Morgado. También fue importante por sus actuaciones en tiras como Poliladron, Costumbres argentinas o Panadería los Felipe.





Ahora Gianola realizó, por primera vez en su carrera, temporada teatral veraniega en Mendoza. El actor, junto con Anita Martínez, es el protagonista de Relaciones peligrosas. Esta comedia se basa en relaciones sinuosas, laberínticas y peligrosas, esas relaciones oscuras, que casi todos tenemos en algún momento de nuestras vidas con gente tóxica.





Fabián Gianola, desde Buenos Aires, atendió el teléfono para hablar con Diario UNO y contar sus vivencias en San Rafael, la obra que está realizando también en Capital Federal, habló de política y hasta se refirió a la frase que dijo Cacho Castaña.





–¿Cómo nació hacer temporada en San Rafael?

–Las ganas de trabajar juntos que teníamos con Anita fue lo principal. Teníamos a Gabriel García diciéndonos vengan a hacer algo y cuando surge esta obra se lo contamos a él y se entusiasmó más que nosotros.





–¿Cómo es la relación con Anita?

–Nos conocemos hace muchos años y nos llevamos muy bien. Hemos trabajado muchas veces juntos, tenemos muy buena química.





–¿Crees que San Rafael puede ser una nueva plaza teatral?

–Tiene muy buenas perspectivas porque viene creciendo muy rápido. Este año han sido tres las obras que funcionan con actores de la televisión lo que hace que a la gente le guste ir a verlas. Es una posibilidad más para el turista, ahora puede ir a una bodega, ir a comer, a tomar vino y también ir a ver una obra.





–Mucha gente dice que el público de Mendoza es complicado...

–A nosotros no nos ha pasado. Siempre ha sido un público bárbaro. Nos trata muy bien, nos quiere mucho y cada función es una fiesta.





–¿Cómo es el trajín de ir y volver constantemente de Buenos Aires a Mendoza?

–Estoy acostumbrado. Siempre que he hecho temporada en Mar del Plata o Carlos Paz tenía que volver a Buenos Aires a grabar para alguna tira. Incluso hice temporada en Carlos Paz y Mar del Plata a la vez.





–Ahora es más complicado hacer humor porque hay muchos temas más sensibles para la sociedad...

–Son etapas de la sociedad que hay que saber defender y entenderlas. En cuanto a Relaciones peligrosas es una obra en que cuidamos mucho en ese sentido.





–¿Cómo tomas esta nueva etapa que mencionas de la sociedad?

–Hay que tener un poco más de cuidado pero yo no tengo problemas porque siempre tuvo relación lo que digo con lo que hago. Acompaño mis actos con mis pensamientos. Igual es complicado porque a veces se exagera demasiado y se ataca mucho por algo que se dice o algo que se malinterpreta.





–Como lo que le pasó a Cacho Castaña...

–Claro, lo que dijo Cacho es una frase muy vieja que antes se usaba, pero ahora, por el momento de la sociedad, todo ha cambiado y ya no se puede usar. Cacho se disculpó, es una persona de bien, pero no hay que darle más vueltas.





–¿Cómo ves el teatro actual?

–A nosotros con Entretelones nos va muy bien. Estamos entre las diez más vendidos de la semana de la cartelera porteña. La crisis se está superando, entre el 2011 y el 2016 fue cayendo, pero desde el año pasado empezó a repuntar y este año aparenta que va a ser bastante mejor.





–¿Y sobre la producción de obras?

–La gente siempre produce, apunta y apuesta al teatro. Nunca va a dejar de crecer la cantidad de puestas en escena porque aún sabiendo que van a perder plata siguen apostando por esto porque es una pasión.





–Por ahí crear ficción para televisión es más complicado...

–Sí, eso es más difícil porque es muy costoso y hay mucha producción extranjera. Es algo que debería estar protegido porque es un hecho creativo que le da trabajo a mucha gente, hay personal de arte, vestuaristas, escenógrafos y mucha más gente vinculada.





–Participaste en política apoyando a Massa, ¿te ves como candidato a algo en el 2019?

–No, no me veo en política. Soy actor y me encanta esto nada más.