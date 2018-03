Este lunes, en Implacables, Gerardo Romano habló sobre las denuncias de acoso que pesan sobre Juan Darthés y habló de las escenas de sexo entre los actores.

"O Juan Darthés es un asesino serial que mata a la gente y vampiriza y te clava los colmillos y te coge por todos los agujeros que tenés, o es el tipo que yo conozco... familiero, buen tipo, tranquilo", arrancó Gerardo Romano.

"Creo que nunca se habrá fumado un porro, no sé si nunca se fumó un tabaco, no sé si habrá tomado un whisky", declaró luego.

Y continuó: "Me parece que hay muchas maneras de manejar estas situaciones si un actor o una actriz se sobrepasa. Decir que hicimos una telenovela hace 12 años 'y me metiste la lengua hasta no sé dónde, qué sé yo'... por ahí el actor en una escena sexual tiene derecho a meter la lengua".

"No lo veo putañero, y toda esta mano del alcohol y la falopa vienen con patinadas que uno puede mandarse porque se sueltan los frenos inhibitorios".

"Juan Darthés es un chico que vive en Nordelta en una casa muy linda con su familia, conserva su relación de pareja y trata a sus chiquitos con mucho amor... Ahora, si tiene un problema hormonal, glandular, y se le para y te cog... cuando te das vuelta, yo no sé", concluyó.

