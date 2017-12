George Clooney regaló un millón de dólares a sus mejores amigos

En esta vida vale la pena tener buenos amigos, pero cuando uno de ellos es George Clooney tu vida puede estar más que solucionada. Y es que el actor y productor, de 56 años, regaló hace cuatro años a sus 14 amigos más íntimos un millón de dólares en efectivo para cada uno, según reveló ahora Rande Gerber, el marido de la modelo Cindy Crawford y muy amigo de Clooney, durante una reciente conversación en el programa Headliners de MSNBC.





"Nuestro círculo de amigos nos llamamos 'Los chicos'. George me llamó a mí y al resto del grupo y nos dijo a cada uno: Escucha, resérvate el 27 de septiembre de 2013 en el calendario. Vendréis todos a cenar a mi casa", explicó Gerber. En su relato, Gerber contó que cuando los amigos llegaron a la cena, sobre las sillas de cada comensal había una bolsa de deportes negra. "George comenzó a decirnos: Escuchen, quiero que sepan cuánto significan para mí. Cuando llegué a Los Ángeles dormí en vuestros sofás. Soy muy afortunado en mi vida de teneros a todos y no podría estar donde estoy hoy sin todos vosotros. Por tanto, ha sido realmente importante para mí que, mientras sigamos juntos, os devuelva el favor. Así que quiero que abráis vuestras bolsas".





"Lo abrimos y vimos muchos billetes de 20 dólares que en total sumaban un millón", continuó Gerber. "Cada uno de nosotros, los 14 que estábamos, recibimos un millón de dólares. Todos y cada uno de nosotros nos quedamos en shock. ¿Cómo? ¿Qué es esto?", dijo que se preguntaban todos.





George Clooney 2.jpg







"Sé que todos hemos pasado por momentos difíciles, algunos aún estáis pasando por ello. No tenéis que preocuparos por vuestros hijos, por pagar la escuela ni la hipoteca", continuó Clooney en su discurso. Según Geber, algunos de los amigos tenían trabajos temporales o más austeros con los que mantener a su familia. "Uno estaba trabajando en un bar del aeropuerto de Texas, otro iba en bicicleta a trabajar todos los días con frío y lluvia, etc. Y todos ellos se habían ocupado o ayudado a George en alguna ocasión y ahora él se lo estaba devolviendo", explicó el empresario.





Clooney tenía una sorpresa más: "He pagado los impuestos de todos, así que este millón de dólares es íntegramente para vosotros". Fue entonces cuando Gerber, que era copropietario junto a Clooney de la empresa Casamigos Tequila –que vendieron por mil millones de dólares en junio de este año– se negó a aceptar el regalo de su amigo, ya que él tenía una buena disposición económica. "Lo aparté a un lado y le dije que no podía aceptarlo. Inmediatamente después George dijo en alto: Si Rande no se lleva su millón de dólares, nadie lo hará".





Así que Gerber, para no fastidiar a sus amigos, no tuvo más opción que aceptarlo, aunque no lo gastó en él, pues como aseguró en la entrevista lo donó todo a la caridad. "Así es George Clooney", culminó el marido de Crawford para definir a su gran amigo.