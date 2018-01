Gambito comenzará a filmarse en marzo

Por fin tenemos novedades "estables" sobre el spin off de X-Men protagonizado por Gambito. La cinta comenzará a rodarse en marzo del próximo año 2018, según la información de Omega Underground. Con ello, la producción tendría lugar entre julio y agosto, y no en febrero como se había comentado originalmente.

La cinta contará con Channing Tatum como protagonista, siguiendo las órdenes de Gore Verbinski como director. Lo acompañarán el diseñador de producción Jess Gonchor (No es país para viejos), Bojan Bazelli (The Ring) y el artista y diseñador Aaron Sims (Stranger Things, Wonder Woman).

Es muy posible que Lizzy Caplan, quien estaba en conversaciones para interpretar a un personaje destacado en la película, acabe tomando el papel de Bella Donna Boudreaux, interés amoroso de Gambito.