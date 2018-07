Gal Gadot y Johnny Depp enloquecen la Comic-Con

El estudio Warner Bros. cumplió con las expectativas y enloqueció al público de Comic-Con gracias a la presencia de Gal Gadot y Johnny Depp , que presentaron avances de "Wonder Woman 1984" y "Fantastic Beasts", respectivamente.





Gadot sorprendió al público con un pequeño avance de "Wonder Woman 1984", cuyo rodaje comenzó hace tres semanas y media, y en el que se pudo ver a la superheroína, armada con su lazo mágico, luchando contra unos ladrones y salvando a una niña pequeña en un centro comercial.





"Estamos dando todo cada día en el rodaje. El listón está muy alto pero nuestras aspiraciones son más grandes aún", declaró Gadot.





La cinta, en la que aparecerá Chris Pine aunque su personaje murió en la original, discurre 70 años después de la primera entrega.

gal.jpg



"En la década de 1980, la humanidad vio lo mejor y lo peor de lo que somos capaces. Era maravilloso por un lado, con música genial, pero al mismo tiempo revelamos nuestra peor cara, como la Guerra Fría y la amenaza de la aniquilación nuclear. Queríamos reflejar eso", indicó la directora del filme, Patty Jenkins.





"Siento que Wonder Woman es la superheroína que más se parece a nosotros", agregó. "La gente se ve reflejada en ella, sin importar su género. Es bondadosa, generosa y poderosa. Ella es todos nosotros", valoró.





El panel de "Wonder Woman 1984" se incluyó dentro de la presentación de películas de DC Comics, junto a "Shazam", protagonizada por Zachary Levi, y "Aquaman", que presentó un tráiler espectacular.





"Quería crear una cinta de superhéroes que no se haya visto nunca antes", confesó el director de la película, James Wan. "Quería que fuera algo único. Es una fantasía de ciencia ficción más que una cinta tradicional de superhéroes", agregó.

jonnhy.jpg



El otro gran momento fue el protagonizado por Johnny Depp, que apareció disfrazado como su personaje en "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" ante el delirio del público que se dio cita en el pabellón H del Centro de Convenciones de San Diego (California).





Depp, que no interactuó con los espectadores, lanzó un tenebroso discurso ("alcémonos y tomemos el lugar que nos pertenece en el mundo") antes de desaparecer sin dejar rastro, dejando a los fans en estado de shock.





Al comienzo del panel fue Eddie Redmayne, varita en mano y haciendo que las pulseras de los invitados parpadeasen, quien se llevó los mayores aplausos.





"Es un privilegio estar en esta franquicia. Y me lo paso estupendamente con este personaje", dijo el británico en alusión a su rol del mago Newt Scamander, mientras que Jude Law, que encarna a un joven Albus Dumbledore, prometió que la cinta es "la más oscura" que se ha hecho de todo el universo Harry Potter





La anécdota del panel la protagonizó Zoe Kravitz, quien, al ser preguntada en qué emplearía la magia de Harry Potter, contestó: "En destituir a Donald Trump". Su compañero de reparto Dan Fogler añadió: "Impeachius Maximus!"





El resto de los proyectos presentados fueron " Godzilla : King of Monsters", de estreno en mayo de 2019, y "The Lego Movie 2: The Second Part", que llegará en febrero del próximo año.





Millie Bobbie Brown, protagonista de la secuela de "Godzilla", dijo que este era un gran paso adelante en su carrera.





"Al principio estaba de los nervios porque es una franquicia enorme (el denominado 'MonsterVerse'), pero fue un placer trabajar con actores tan buenos", dijo la joven en referencia a compañeros de reparto como Vera Farmiga, Sally Hawkins o Kyle Chandler,





"Estos monstruos son mucho peores que el 'demogorgon'", dijo en alusión a su enemigo en la serie "Stranger Things". "Esto es una escala mucho, mucho mayor. Acabamos con dolor de cuello de tanto que teníamos que mirar hacia arriba", declaró.





Michael Dougherty, por su parte, vaticinó que el film hará las delicias de los fans de la productora cinematográfica japonesa Toho por la cantidad de criaturas que aparecen.





Por último, Chris Pratt, que presta su voz al personaje de Emmet Brickowski en "The Lego Movie 2: The Second Part", reveló que en la película de animación habrá referencias a dos de sus creaciones más populares: Star-Lord ("Guardians of the Galaxy") y Owen Grady ("Jurassic World").





Como era de esperar, no se pronunció sobre el despido de James Gunn como director de "Guardians of the Galaxy 3".





Fuente: EFE