"Future man", desde el martes 28 de noviembre

FOX Premium App & TV estrena en exclusiva en América Latina la nueva serie cómica "Future Man" protagonizada por Josh Hutcherson (serie de películas "The Hunger Games"), producida y dirigida por Seth Rogen. Desde el martes 28 de noviembre, todos los martes a las 23.30 en FOX Premium Series. La temporada completa estará disponible en el acceso Premium de la App de FOX al finalizar el primer episodio.





"Future Man" es una comedia original, irreverente e imaginativa que mezcla fantasía y acción, en una producción de gran calidad con elementos cinematográficos inspirados en las taquilleras películas de James Cameron.





La historia se centra en el socialmente inepto y con muy baja auto estima Josh Futturman (Hutcherson), un joven de 23 años que aún vive con sus padres y que está obsesionado con el video juego "The Biotic Wars". Conserje de día y gamer de rango mundial de noche, Josh tiene la tarea de prevenir la extinción de los seres humanos después de que misteriosos visitantes del futuro le acerquen la clave para derrotar a la inminente invasión de una súper raza.





FOX Premium App & TV | Future Man | Estreno



Hutcherson lidera un elenco compuesto por Eliza Coupe ("Happy Endings"), quien interpreta a la sexy Tiger, la dura comandante del videojuego; Derek Wilson ("Preacher"), como Wolf, el oscuro héroe de acción de The Biotic Wars; Ed Begley Jr. ("Better Call Saul"), como Gabe el amable y alegre padre de Josh; Glenne Headley ("Don Jon"), como Diane, la siempre confinable madre de Josh, y Haley Joel Osment ("The Sixth Sense"), como el Dr. Stu Camillo, el ex compañero de clases de Josh y actual colega de trabajo.





Compuesta por 13 episodios de media hora, la irreverente "Future Man" cuenta con la producción ejecutiva y dirección de Seth Rogen ("Sausage Party", "Super Bad") y Evan Goldberg ("Sausage Party", "Super Bad"), junto a Ariel Shaffir ("This is the End"), Kyle Hunter ("This is the End"), Matt Tolmach ("Spider-Man: Homecoming"), James Weaver ("Preacher") y Ben Karlin ("Modern Family"), quien se desempeña además como showrunner.





Fuente: Prensa FOX.