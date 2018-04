Furia en un recital de Viejas Locas: Pity se retrasó 7 horas y hubo incidentes

Graves incidentes se produjeron en las últimas horas durante un frustrado recital del grupo "Viejas Locas" en Tucumán, luego de que el cantante Cristian "Pity" Álvarez demorara en salir al show siete horas, hecho que provocó que algunos espectadores incendiaran una parte del escenario y arrojara piedras y botellas contra el vocalista.



El grupo originario del barrio porteño de Piedrabuena, en Villa Lugano, volvía a tocar ante sus fanáticos y era uno de los regresos más esperados del rock argentino, debido a que Álvarez hacía más de un año y medio que no se presentaba.



Eso generó que miles de fans de todo el país compraran su entrada para ir a ver el regreso de "Pity".

El show en el club Argentinos del Norte estaba pactado para lasa 23:00 del sábado, aunque el público sabía que era habitual que la banda saliera a tocar dos horas más tarde.



Pasadas las 2:00 la gente empezó a impacientarse y luego llegaron los incidentes: derribaron una carpa de ventas de bebidas, prendieron una parte del escenario y una torre de control, hubo corridas y avalanchas, increparon a los técnicos de sonido y hasta se robaron algunos inmstrumentos.



"Pity" tomó un avión privado desde Buenos Aires en la noche del sábado y pasadas las 4:00 llegó al lugar del recital, pero enseguida se encerró en su camarín y no quería ir a darle explicaciones al público, según señalaron medios locales.



Alrededor de las 6:00 el cantante de "Viejas Locas" se decidió a salir ya con el público enfurecido, pero al asomarse al escenario rodeado de efectivos de seguridad privada quiso dar una explicación, pero fue recibido con botellazos y otros objetos lanzados desde el campo.



Con el correr de las horas, la situación se fue calmando, pero la furia se prolongó por las redes sociales, con insultos a la banda y al cantante, pero además con el reclamo de que les devolvieran el dinero de las entradas.



"Viejas Locas se suma a la lista de los músicos que se pasan por el orto a su gente (quien los puso ahí)", "Que decepción, loco", "Vinimos de todo el país, te esperábamos", "La gente se ríe, pero conozco pibes que juntaron peso por peso para llegar a la entrada del Pity, para que él nos cague culiando", fueron algunas de las frases que escribió el público.



Otro de los fanáticos escribió: "Y el Pity nunca se apareció. Viejas Locas no volvió y una productora que no se supo manejar nunca. Una lástima... Muchos se vuelven con un sabor amargo a sus provincias".