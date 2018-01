"Frankenstein" cumple 200 años

Hoy se cumplen 200 años de la primera publicación de "Frankenstein o el moderno Prometeo" de la escritora británica Mary W. Shelley, obra de terror protagonizada por esa criatura monstruosa creada de partes humanas, que plasma los dilemas humanos y científicos de su época.



El 1 de enero de 1818 la obra de Shelley se publicaba en Londres, dando lugar a historia de terror más famosa de todos los tiempos, además llevada a las pantallas de la televisión y el cine.



Nacida como Mary Godwin Wollstonecraft en 1797, la autora de la novela estuvo rodeada de circunstancias trágicas y extraordinarias: su madre murió cuando ella tenía apenas diez, sus dos hijos fallecieron, la niña al año, el niño a los tres; y su marido murió ahogado.



Hija de la autora del primer tratado feminista de la historia ("Vindicación de los derechos de las mujeres"), Mary Wollstonecraft, y de un escritor y político libre pensador progresista, William Goldin, Mary W.Shelley fue compañera de Percy Byshe Shelley con quien compartió su vida a lo largo de ocho años, hasta que el poeta murió ahogado en aguas italianas en 1822.



En 1816, ambos se fueron a vivir juntos y se instalaron en Ginebra, en una pequeña casa junto al lago, al lado de la residencia de otro poeta, Lord Byron. No tardaron en trabar amistad y en uno de esos encuentros Byron propuso que cada uno escribiera una historia de terror.



"Supe que debía pensar una historia que hablase de los misteriosos temores de nuestra naturaleza y que despertase el más intenso de los terrores", dijo Mary después de la publicación, a sus 19 años.



Y así fue como, tras una pesadilla nocturna, creó a Frankenstein y su monstruo. Entre sus fuentes de inspiración, tal como cita la agencia de alemana de noticias DPA, figuran los experimentos de Luigi Galvani y su teoría del galvanismo, que por aquel entonces era muy seguida entre determinados sectores.



La novela cuenta como el joven doctor Frankenstein crea, con las partes de diferentes cuerpos humanos, una criatura monstruosa a la que logra infundirle vida. A pesar de su aspecto, el monstruo es bondadoso pero se convierte en un ser malvado -ante el horror que produce en los demás- y mata a su creador.



En este sentido, la obra plantea dilemas humanos y científicos todavía muy vigentes 200 años después al denunciar las atrocidades que se sostenían en nombre de la ciencia y la razón, paradigma predominante de la época en la que Mary. W.Shelley escribió la novela.



Tras su publicación, el libro en un principio fue destrozado por las críticas literarias pero aclamado por los lectores. Los teatros comenzaron a realizar montajes con la historia de Frankenstein que popularizaron su éxito y en 1910 se filmó la primera película muda sobre la historia.



Más tarde, en 1931, el cineasta James Whale creó la imagen más famosa del monstruo, que en el film lo protagonizaba el actor británico Boris Karloff. Desde entonces, la novela inspiró - y sigue inspirando- a cientos y cientos de películas, obras de teatro, cómics y literatura.



Además de "Frankenstein o el moderno Prometeo, "Mary W.Shelley escribió "The last man" (1826) y "Perkin Warbeck" (1829) y también publicó una selección de obras en prosa. Murió el 1 de febrero de 1851, con muchas dificultades económicas a pesar de la ayuda de su amigo Lord Byron.