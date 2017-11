Franco Masini, un actor ascendente

Cuéntame cómo pasó, emitida por la TV Pública, sino que también tomó popularidad por su noviazgo con Franco Masini es un de los actores del momento no sólo por su buen desempeño en la serie, emitida por la TV Pública, sino que también tomó popularidad por su noviazgo con Candelaria Tinelli , hija de Marcelo Tinelli.





El joven nació el 22 de mayo de 1994 en Buenos Aires y con tan sólo 12 años hizo su debut en el teatro en la obra Ricardo III. Luego, poco a poco, fue adquiriendo experiencia sobre las tablas y desde el 2010 al 2013 formó parte del elenco de la serie Peter Punk de Disney XD.





En el 2015 comenzó a aumentar su popularidad luego de ponerse en la piel de Pedro para interpretar un personaje en Esperanza mía , serie protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez.





Además actuó en películas como El Clan, de Pablo Trapero, e Inseparables, de Marcos Carnevale.





Ahora, el talentoso actor de tan solo 23 años está interpretando a Toni Martínez en la telenovela que protagonizan Nicolás Cabré y Malena Solda, que se desarrolla en los años oscuros de la última dictadura militar en Argentina.





El pasado jueves, Franco Masini estuvo en Mendoza porque vino a la inauguración del local Innamorato en Palmares Open Mall, y Diario UNO habló con el actor, quien contó que este ha sido uno de los mejores años de su carrera.





–¿Cómo empezaste a actuar?

–Al principio lo tomé como un juego, pero después me di cuenta de que era una pasión muy grande. Un profesor me dijo que tenia que dedicarme a esto y me dijo que iba a actuar con él en Ricardo III. Ahora veo que es algo que tengo que llevar el resto de mi vida y que me apasiona.





–¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

–Es un gran momento, estoy disfrutando mucho y aprovechando para aprender lo máximo posible. No sólo estoy contento por lo laboral sino también por lo personal.





–La semana pasada terminaron las grabaciones de "Cuéntame cómo pasó"...

–Así es, esta novela fue una gran experiencia porque al ser una novela de época es un desafío muy grande para un actor, porque cambian el lenguaje y las formas. La tira se va a ver hasta finales de diciembre. La gente está muy interesada, le gusta el archivo histórico, pero también le gusta lo que pasa en la familia.





–La obra de teatro "Marco Polo" también está enmarcada en la historia...

–Es cierto, además Marco Polo era mi primer protagónico en el teatro por lo que fue en todos los aspectos una experiencia inolvidable. El ser una comedia musical es un ritmo distinto, con mucha destreza física porque hay que estar constantemente con el baile, cantando y actuando.





–¿Es mayor el compromiso de actuar en un guión que tiene como base una historia verídica?

–Es muy lindo como actor contar siempre lo que uno puede. Al ser de historia hay que hacerlo de un lugar de mucho respeto. Al ser un acontecimiento histórico importante hay que hacerlo con cuidado.





–¿Te genera responsabilidad que gran cantidad de tus seguidoras sean adolescentes?

–Es un público muy lindo, los chicos y adolescentes son el público más sincero. Si les gusta se les nota y si no, también. A través de las redes hay que ser conscientes de lo que uno comunica. Los chicos tienen mucho por delante y quizás por una influencia nuestra cambian algo de sus vidas para mal, y eso no está bueno. Hay que ser muy responsable con lo que se dice y hace.





–¿Qué preferís el teatro, cine o la tele?

–Es importante tener un combo de las tres cosas porque cada uno tiene sus cosas lindas. En el teatro la gente está ahí, en la tele son otros los tiempos y la forma de montar la escena, y el cine es una obra de arte.