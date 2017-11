Francisco Suárez: "Mendólogos fue pensado para Canal 7"

–Además del apoyo ya mencionado, ¿quiénes más sumaron su colaboración?

-Las municipalidades de San Rafael, Maipú, Godoy cruz, Junín, Capital y a la Secretaría de Cultura de Mendoza. Todos ellos nos dieron su apoyo y eso es sumamente importante para poder hacer producciones de esta índole y sobre todo de esta calidad.





–¿Por qué es una producción multiplataforma?

-La idea es que explote en las redes sociales, por eso duran en su mayoría siete minutos. Fue pensado para El Siete, y que luego se viralicen y miles de personas lo puedan ver en cualquiera de sus formatos.





–¿Dónde surgió tu función de productor y director?

–Yo estaba acostumbrado a actuar, como quise generar esto me puse en otro rol, pero por una necesidad. Ahí me di cuenta de que lo podía hacer, que no me molestaba y que me retroalimentaba como actor. Sin dudas fue en Mendoza. En su trayectoria fue actor de la tira Signos, junto con Julio Chávez y Claudia Fontán (ganadora del Martín Fierro). En su abultada experiencia también se destaca su participación durante los años 2009/10 en Casi ángeles.





- ¿Qué implica haber participado de "Signos", con actores como Chávez, Fontán, Carnaghi?

-No me lo esperaba, pero cuando llegó la oportunidad recién dimensioné lo que implicaba. El intercambio fue muy fuerte. Son todos grandes profesionales. Te potencia cuando estás al lado de alguien con tan buen oficio. Además me formé con grandes como: Pompeyo Audivert, Guillermo Angelleli, Bernardo Cappa, Norman Briski y Marcelo Savignone.





Finalmente, Francisco resaltó. "Sin lugar a dudas se encontrarán con historias locales, cosas que pasan en Mendoza. Por ello invito a todos a no perderse el primer capítulo el próximo martes. Yo protagonizando uno de los capítulos también. Estoy seguro de que nos seguirán y luego viralizarán cada ficción".