Francisco Lago se presenta en Mendoza

Francisco Lago, más conocido como @Franciscocharco a través de sus redes sociales, llega a Mendoza para ofrecer un show íntimo acústico esta noche en Willys Bar.



El cantante y líder de Cruzando el Charco, banda platense de rock, considerada como uno de los baluartes del nuevo rock argentino, presentará un recital de canciones de dicha banda, en formato acústico, más algunas sorpresas. Lo acompañan Nahuel Piscitelli en guitarra y voz e Ignacio Marchesotti en percusión, también integrantes de Cruzando el Charco.



En una entrevista con Escenario, el cantante y compositor habló de su presentación, de su banda, del rock y de Mendoza.



–¿Cómo será tu primer show en Mendoza?

–En esta oportunidad será una presentación en formato de trío, donde estaremos con piano, guitarra y percusión. La idea es mostrar algunas canciones de la banda, pero también un poco de covers y versiones propias de canciones que me gustan.

Por ser la primera vez en Mendoza, es un acústico más relajado, con un formato más chico. Queremos que el público vaya conociendo la a banda de a poco para ir sembrando la semillita para cuando volvamos con el equipo de Cruzando entero.



–¿Cómo es tocar sin la banda?

–Es muy diferente. Con la banda somos 11 músicos sobre el escenario, es muy power, bien arriba. Esto en cambio es más intimo, más tranquilo y más relajado en el sentido de que no respetamos una lista fija de canciones sino que iremos tocando de acuerdo con cómo se va dando la noche.



–¿Cómo definirías tu estilo como músico?

–Yo lo defino como canciones populares, rock, pop, un poco de candombe, de cumbia, de murga, algo bien surtido.



–¿Cuáles son tus influencias?

–Sigo a la Bersuit, No Te Va Gustar, Jaime Roos, música uruguaya. Escucho todo, desde Residente de Calle 13 hasta tango. Podría decirse que me gusta toda la música en general.



–¿Porque pensás que Cruzando el Charco tuvo tanto éxito?

–Cruzando se viene levantando los dos últimos años y dándose a conocer un poquito más desde que nuestros temas suenan en la radio y también con algunas presentaciones que se han visto por tele.

Creo que este reconocimiento se debe más que nada al trabajo diario que hacemos desde hace seis años de estar ensayando, grabando, generando proyectos y de estar siempre en movimiento.

El hecho de que Cruzando tenga un estilo mas variado hace también que abarque más cantidad y variedad de público y que sea más fácil que todos se sientan adentro de esta bolsa. Además son canciones escritas y compuestas por nosotros, lo que hace que sintamos mucho más orgullo al ver como la gente se identifica con ellas.



–¿Conocés alguna banda de Mendoza?

– Conozco a Karamelo Santo, pero seguramente me gusten un montón de bandas sin que sepa que son de Mendoza.



–¿Te gustaría hacer alguna colaboración?

–Me encantaría. Cada vez que vamos al interior está buenísimo tocar con otras bandas y compartir el escenario y estaría bárbaro para hacerlo con el equipo de Cruzando entero.



–¿Cruzando el charco muy pronto en Mendoza entonces?

–Ojalá, en la segunda mitad del año sería genial poder estar con el equipo completo y presentarnos en la provincia.