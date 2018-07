Francisco Bochatón, ícono del nuevo rock

Juan Francisco Bochatón nació y se crió en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y comenzó su carrera artística en el año 1991 al fundar el grupo Peligrosos Gorriones, grupo que formó parte del concepto denominado "nuevo rock" argentino, el cual también componen El Otro Yo, Massacre, Los Visitantes, Babasónicos, Los Brujos, Juana La Loca y Fun People.





En 1998, la banda se separó debido a conflictos internos y Bochatón emprendió su carrera en solitario, con la cual editó ocho discos. En la actualidad trabaja en paralelo con su carrera solista.





"Estoy muy contento de ir a Mendoza, tengo muchos amigos allá. Voy a tocar temas de los ocho discos solista que tengo y algunos de los de gorriones también", expresó el rockero en diálogo con Escenario.

"El trabajar como solista me dio la posibilidad de poder experimentar cosas que con un grupo se hacen más difíciles, hasta en el sentido instrumental, por ejemplo en usar una armónica, hacer juegos que antes no me animaba. En un grupo grande tienen que estar todos de acuerdo. Me permití hacer producciones raras, vino a tocar Cerati por ejemplo, gente que con los Gorriones hubiese sido algo más difícil", confesó.





Su carrera fue en ascenso. En 1999 editó su primer disco solista, que fue catalogado como mejor disco del año por la revista Rolling Stone, y contó con la producción de nada más ni nada menos que del legendario y único Gustavo Cerati.





"Mi relación con Gustavo era una cuestión de intercambio, si bien él colaboró y produjo el primer disco mío, en el segundo con las voces, yo después hice un par de letras para Bocanada (segundo disco solista de Cerati), hice Paseo Inmoral y un par de letras más. Se generó una cuestión de aprendizaje con lo más alto de nuestra música que era Gustavo, había una mutua confianza, me enseñó muchas cosas, era muy solidario, de involucrarse. Cerati fue un tipo que me marcó lo que yo tenía que valorar", dijo cuando le preguntamos sobre cómo fue trabajar con el ex líder de Soda Stéreo, que murió en setiembre de 2014.





Con respecto a la relación interpersonal con él, si bien no llegaron a una amistad plena, sí fueron cercanos ya que tiene que haber mucha empatía para trabajar con alguien la letra de una canción, es algo muy difícil.





Al ser consultado sobre qué es la música para él, Bochatón expresó de la forma más poética: "La música es una manera de poder sacar, mostrar lo que no se ve, como las flores que nacen las ramas de los árboles, es lo que habla a través de lo que no te esperabas que iba a pasar, yo trato de cubrir los huecos componiendo y escribiendo, le doy una vuelta de rosca a lo que pasa en la vida mundana".





El 2018 del músico está marcado por su trabajo como solista y con su banda paralela Peligrosos Gorriones. Así mismo en un par de meses comenzará la grabación de lo que será su noveno disco como solista.





Pero también el corriente año comenzó con un hecho desafortunado que tuvo como protagonista al cantante, donde fue acusado por acoso verbal y físico hacia una mujer en una entrevista radial, el hecho fue calificado por él mismo de "broma".





"Me remito a hechos reales, pensé que era correspondida la broma, que era entendida, pero cada uno la toma como quiere. Reconozco que estuve mal, desubicado, no tuve en cuenta los códigos que hay ahora con el tema, lo hice como si hubiese estado en casa con amigos y amigas. Me entristece que no me hayan dejado hablar y que no hayan aceptado mis disculpas, lamento la exageración, pero no voy a justificar si estuve mal. Soy conocido por la música, no por esto, eso me da tristeza", concluyó el rockero dando a entender que el tema está concluido y terminado.





En cuanto a su show, será esta noche en Willys Bar (Mitre 1371, 5505 Chacras de Coria) a partir de las 22, la entrada tiene un costo de $200 y se consigue en el mismo bar.