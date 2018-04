FOX presenta la nueva temporada de Will & Grace

El miércoles 18 de abril a las 22.00 hs., FOX presenta en América Latina la novena temporada de la serie ganadora de 16 Premios Emmy, "Will & Grace", uno de los regresos más esperados del legendario director James Burrows y de los productores ejecutivos Max Mutchnick y David Kohan.





Más de una década después de sus inolvidables ocho temporadas, el cuarteto más ingenioso de la televisión, está de regreso. Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes y Megan Mullally, vuelven en sus hilarantes personajes de Will, Grace, Jack y Karen.





Con una décima temporada ya confirmada, la comedia que causó furor a fines de la década de 1990 y rompió tabúes de la época por tener como protagonistas a una mujer y a su mejor amigo gay y mostrar un beso entre dos hombres en la televisión, regresa recargada de incontables martinis y golpes filosos.





Con irreverentes diálogos cargados de ingenio e ironía y rompiendo barreras a través de la risa, "Will & Grace" trata sobre dos mejores amigos: Will (Eric McCormack), un exitoso abogado gay de Manhattan y Grace (Debra Messing), una decoradora de interiores que trabaja por cuenta propia. La vida de Grace se ve siempre complicada por su asistente, Karen (Megan Mullally), una mujer rica y desconsiderada de la alta sociedad que va a trabajar simplemente porque le gusta decirle a Grace cómo vivir su vida. Al mismo tiempo, en la vida de Will siempre interfiere su escandaloso y extravagante amigo Jack (Sean Hayes), una persona bien intencionada pero muy metiche, que viene con una amplia variedad de equipajes emocionales.





Estos mejores amigos con los que cualquiera quisiera compartir una velada, tienen una perspectiva honesta, aunque audazmente sin filtros, sobre las personas y los apuros en los que se meten; siempre listos con una respuesta divertida, impredecible y oportuna a cualquier conversación. Los tiempos seguro han cambiado, pero eso nada tiene que ver con este intrépido cuarteto atemporal.





11 años después, nada ha cambiado realmente entre Will, Grace, Jack y Karen ya que el vínculo permanece inquebrantable. Sin embargo, "Will & Grace" ahora sucede en la era Trump y los innumerables acontecimientos del mundo, harán que las bromas estén en su punto justo y a la orden del día.





Juntos desde el primer momento, el grupo más ingenioso de la historia de la TV, demostrará que la química entre ellos sigue intacta y que nunca podrán ser políticamente correctos. En el primer episodio de la nueva temporada, vemos a dos vacilantes Will y Grace cuando sus creencias políticas se ponen a prueba. Por su parte, Jack y Karen los ayudan a ocultar su vergüenza secreta el uno del otro, aunque la verdad finalmente saldrá a la luz.





Compuesta por 16 episodios de media hora y protagonizada por Eric McCormack como Will Truman, Debra Messing como Grace Adler, Sean Hayes como Jack McFarland y Megan Mullally como Karen Walker, el miércoles 18 de abril a las 22.00 hs., FOX presenta en América Latina la nueva temporada de "Will & Grace".





Fuente: Prensa FOX.