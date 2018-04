Fox presenta el drama médico: "The resident"

El lunes 7 de mayo a las 22.00 hs., llega a FOX "THE RESIDENT", el poderoso nuevo drama médico que se enfoca en los últimos años de entrenamiento de un joven médico que corre el telón para revelar la verdad de lo que realmente sucede, tanto bueno como malo, en el sistema médico.





Compuesta por 14 episodios de una hora, "THE RESIDENT" está protagonizada por Matt Czuchry ("The Good Wife"), Emily VanCamp ("Revenge"), Manish Dayal ("Halt and Catch Fire"), Moran Atias ("24: Legacy"), Merrin Dungey ("Big Little Lies"), Shaunette Renée Wilson ("Billions"), Melina Kanakaredes ("CSI: NY") y Bruce Greenwood ("Todos vs. Oj Simpson: American Crime Story").





"THE RESIDENT" muestra con crudeza que no todos los finales son felices y no todos los doctores son héroes, al mismo tiempo que se atreve a retratar una problemática de la que pocos hablan: la mala praxis médica es una de las principales causas – encubiertas - de muerte en los Estados Unidos. De esta forma, expone lo bueno, lo malo, y lo feo de la vida en las instituciones médicas, y cuánta falta de responsabilidad y transparencia habita en el sistema hospitalario estadounidense.





Desde su primer día como interno, el residente de primer año Devon Pravesh (Dayal) se ve inmerso en una caótica batalla de voluntades entre el famoso jefe de cirugía, el Dr. Soloman Bell (Greenwood), y el impulsivo Dr. Conrad Hawkins (Czuchry), un residente de tercer año que no cumple con las reglas, es malhablado, odioso, y no respeta la autoridad, pero obtiene resultados.





Hay un sucio secreto en el corazón del Chastain Memorial Hospital, que comienza a salir a la luz cuando el Dr. Bell, el rostro público del Chastain Park Memorial, convierte lo que debería ser una cirugía de rutina en una tragedia debido a sus manos temblorosas. Sin embargo, a través del poder y la intimidación, Bell logra convencer a los residentes jóvenes emocionados por trabajar con él, de ayudarlo a encubrir sus errores y su propia negligencia en la muerte de los pacientes.





Por su parte, un idealista Dr. Pravesh se enfrenta a las duras realidades de la profesión mientras el arrogante Dr. Hawkins, lo toma bajo su tutela y le enseña formas no convencionales para tratar pacientes. Pravesh no está contento con eso, pero Hawkins tiene el poder para terminar su residencia en cualquier momento.





Pravesh también conoce a la enfermera Nicolette Nevin (Vancamp), antigua amante de Hawkins, quien le da el mejor consejo: mirar y aprender. Hawkins por su lado, apoya a la doctora nigeriana Mina Okafor (Wilson), una residente de segundo año poco popular debido a su falta de empatía con los enfermos pero que, no obstante, es mejor cirujana que el Jefe de Cirugía Bell.





"The Resident" es producido por 20th Century Fox Television. Los productores ejecutivos de la serie incluyen a Todd Harthan (Rosewood), Amy Holden Jones (Mystic Pizza, Indecent Proposal), Rob Corn (Grey's Anatomy), Antoine Fuqua (Southpaw, Training Day), David Boorstein (Level 26: Dark Revelations), Oly Obst (The Mick, Ghosted) and Phillip Noyce (Patriot Games, The Bone Collector), quien también dirigió el piloto.





El lunes 7 de mayo a las 22.00 hs., llega a FOX la nueva serie que demuestra que no siempre la medicina es practicada por santos y que las líneas éticas, suelen ser borrosas: "THE RESIDENT".





Fuente: Prensa FOX.