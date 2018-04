La espera terminó. Luego de confirmar la adquisición de derechos exclusivos para emisión en América Latina, FOX Premium estrena la serie épica "Britannia", escrita por el multi-premiado Jez Butterworth ("Spectre"). La serie que conjuga historia, fantasía, guerras y aventuras llega a Argentina desde el domingo 6 de mayo completa en la App de FOX para suscriptores Premium. Los episodios también se podrán disfrutar con estrenos semanales los domingos a 22.00 hs. en FOX Premium Series y en directo en el aplicativo para abonados Premium y suscriptores del paquete FOX+ en México.





"Britannia" es un viaje épico al oscuro, salvaje e ingobernable mundo de la Gran Bretaña del 43 AD. El ejército imperial romano comandado por el General Aulus -interpretado por David Morrissey, recordado por su papel de El Gobernador en "The Walking Dead"- y en nombre del Emperador Claudio regresa, determinado y a la vez aterrorizado, para aplastar el corazón celta de Britannia, una misteriosa tierra gobernada por salvajes guerreras y poderosos druidas, que obtienen sus fuerzas del inframundo. O eso dicen.





En "Britannia" conviven cuatro grupos: las tribus enfrentadas de los Cantii y los Regni, la comunidad de los druidas y los invasores romanos. Los Cantii, liderados por una joven y feroz princesa, deberán hacer las paces y unir fuerzas con los Regni para hacer frente a la amenaza romana. Las preguntas sobre por qué invadir una tierra foránea o pelear por el propio hogar, las propias creencias y dioses, son dos puntos centrales en el enfoque de Butterworth sobre la historia de la invasión de los romanos a Gran Bretaña. Una historia sobre el derrumbe de sistemas de fe, familias desgarradas, personajes místicos y reinas temibles, en un drama épico sobre el Reino Unido, antes de ser unido.





Con gran aceptación de la crítica internacional, "Britannia" cuenta con nueve episodios de una hora y fue co-creada por Butterworth junto a su hermano Tom ("Tin Star") y James Richardson ("Monsters"). La actuación de Morrissey se completa con los papeles interpretados por Kelly Reilly como Kerra, una habilidosa princesa guerrera de la tribu Cantii; Mckenzie Crook como el druida Veran, quien se cree que fue el segundo hombre en pisar la Tierra y que conoce los secretos de este y el próximo mundo; Zoë Wanamaker como la feroz reina Antedia, líder de la tribu Regni; Eleanor Worthington-Cox como Cait, una joven Cantii, a quien los Romanos dejan totalmente sola luego de asediar a su comunidad, y Nikolaj Lie Kaas como Divis, quien fue alguna vez un druida pero luego de caer en desgracia se convierte en un solitario que vive fuera de las tierras de Britannia.





"Britannia" llega a América Latina en exclusiva en la propuesta de FOX Premium para disfrutar en múltiples dispositivos. El drama se suma a un amplio abanico de opciones para todos los gustos que incluye series de la talla de "The Walking Dead", "Homeland", "Vikings", "Outlander", "The Young Pope" o "This is Us" con nuevas temporadas y ciclos anteriores completos para revivir bajo demanda; películas (excepto Brasil) como "La La Land", "Trolls", "Hidden Figures", "Fences", "Logan", "Avatar" o "Kung Fu Panda 3", y los mejores deportes en vivo con toda la Fórmula 1, los principales encuentros de artes marciales mixtas de UFC (excepto México y Brasil), las peleas más destacadas de boxeo y los eventos estelares de lucha libre profesional de WWE.





Fuente: Prensa FOX Premium