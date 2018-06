FOX Premium anunció la adquisición de los derechos de emisión exclusiva para América Latina de la nueva serie de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals: "Pose". La transgresora superproducción se podrá disfrutar en Argentina durante el segundo semestre de 2018 sólo en FOX Premium y en la App de FOX.





Con el elenco de actores transgénero más amplio de la historia de la televisión estadounidense y el reparto de actores LGBTQ más grande en una serie, "Pose" marca un nuevo hito en los contenidos guionados. Ambientada a finales de la década de los ochenta, explora la unión de varios elementos de la sociedad neoyorkina de la época: la subcultura del ballroom, el auge del universo de lujo de la era Trump y la escena social y literaria del centro de la ciudad.





"Pose" cuenta con brillantes actuaciones de MJ Rodriguez (Saturday Church), Dominique Jackson, la modelo y actriz Indya Moore, Hailie Sahar (Mr. Robot) y Angelica Ross (Claws), y es co-protagonizada por los reconocidos Evan Peters (American Horror Story), Kate Mara (Fantastic Four), James Van Der Beek (Dawson's Creek), el ganador del Premio Tony® Billy Porter (Kinky Boots) y Charlayne Woodad (Law & Order) junto a los debutantes actores cisgénero Ryan Jamaal Swain, Dyllón Burnside y Angel Bismark Curiel.

POSE. Tráiler oficial en versión original con subtítulos



Compuesta por ocho episodios de una hora, "Pose" es una creación de la dupla de Ryan Murphy y Brad Falchuk (reconocida por grandes éxitos como Glee, American Horror Story y Nip/Tuck) junto a Steven Canals. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por el mismo Murphy. La serie cuenta con la producción ejecutiva de los ganadores del Premio Emmy® y del Premio Golden Globe® Murphy, Falchuk, Nina Jacobson (American Crime Story) y Brad Simpson (World War Z) junto a Alexis Martin Woodall (Feud) y Sherry Marsh (Vikings). Canals y Silas Howard (Transparent) se desempeñan como productores co-ejecutivos y la autora bestseller según el New York Times Janet Mock (The Trans List), la pianista Our Lady J y Erica Kay (Billions) son productoras de "Pose".





"Pose" es una producción de Fox 21 Television Studios y FX Productions y se podrá disfrutar en América Latina, en exclusiva, en FOX Premium y en la App de FOX durante segundo semestre de 2018. La fecha de estreno será confirmada próximamente.





Fuente: Prensa FOX Premium.