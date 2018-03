FOX Premium App & TV tendrá "La forma del agua"

En el marco de la 90a entrega de los Premios de la Academia, que se realizará este domingo 4 de marzo, FOX Networks Group Latin America confirmó los derechos para la emisión exclusiva en América Latina de grandes candidatas al galardón en su experiencia FOX Premium App & TV.





Se trata del drama fantástico "The Shape of Water" que junto a "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Greatest Showman", "War for the Planet of the Apes", "Logan", "The Boss Baby" y "Ferdinand" suman en total 25 nominaciones al premio que reconoce la excelencia en la industria cinematográfica estadounidense, concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos.





Luego de quedarse con dos galardones en los Premios Golden Globe®, "The Shape of Water" podría ser una de las películas más premiadas de la historia del cine, luego de recibir 13 nominaciones al Premio de la Academia® entre los que se cuentan: Mejor Película, Mejor Director (Guillermo del Toro), Mejor Actriz (Sally Hawkins), Mejor Actor de Reparto (Richard Jenkins), Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer), Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido, , Mejor Mezcla de Sonido, y Mejor Diseño de Vestuario. Protagonizada por Sally Hawkins, "The Shape of Water" narra la historia de una mujer que se ve involucrada en una improbable relación con una criatura anfibia que vive encerrada en un centro de investigación de alta seguridad, durante los años 60.





Por su parte, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", el drama sobre una madre que decide presionar a las autoridades policiales para que resuelvan el asesinato de su hija, sumó 7 nominaciones en las categorías Mejor Película, Mejor Actriz (Frances McDormand), dos nominaciones para Mejor Actor de Reparto (Sam Rockwell y Woody Harreslson), Mejor Banda Sonora, Mejor Montaje y Mejor Guión.





Completan la lista "The Greatest Showman", nominada a Mejor Canción por "Cant Stop The Feeling", "War for the Planet of the Apes" nominada a por Mejores Efectos Visuales, "Logan" (ya disponible en la App de FOX) candidata a Mejor Guión Adaptado y "The Boss Baby" (también disponible en la App de FOX) junto a "Ferdinand", que compiten en la categoría de Mejor Película Animada.





Las nominaciones recibidas por los filmes "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Greatest Showman", "War for the Planet of the Apes" y "Ferdinand" que se emitirán en exclusiva en FOX Premium App & TV en América Latina en 2018 junto a "Logan" y "The Boss Baby", ya disponibles en el acceso Premium de la App de FOX, reafirman el posicionamiento del Grupo como líder en entretenimiento en la región.





Fuente: Prensa FOX Premium.