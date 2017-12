Florencia de la V Vive su Noche de Gloria

La actriz y comediante Flor de la V está preparándose para un verano muy intenso. Llegará a una de las ciudades con más movimiento turístico de la Argentina, Carlos Paz, con la obra Explosivos, en donde la acompañará una de las figuras mediáticas de este año, Gladys la Bomba Tucumana, a la cual el paso por ShowMatch –fue eliminada del certamen de baile el lunes pasado– le dio una enorme exposición y no pocas polémicas.



El elenco se completa con el Polaco, Gladys Florimonte, Silvina Luna, Tyago Griffo (hijo de la Bomba Tucumana) y los humoristas cordobeses Camilo y Nardo.



Además está al frente de un nuevo proyecto creativo, su marca de diseño Madame V, y sigue con riguroso cuidado el crecimiento de sus hijos. Es más, durante esta nota estaba preparándose para ir al acto de fin de año de sus pequeños.



Pero ella, con su amor confeso hacia Mendoza, no quiere perderse el nuevo desfile de Gabriel Canci y por eso este sábado 16 será una de las figuras de Noche de Gloria.



–¿Qué expectativas te genera el regreso a Mendoza?

–La verdad es que me estoy preparando con mucha emoción, con muchas ganas de ir a Mendoza, en esta época maravillosa. Es una provincia que adoro y sobre todo por los eventos increíbles que hace Gabriel Canci.



–¿Creés que Gabriel ha logrado descentralizar los eventos de la moda y trasladar el foco a nuestra provincia?

–Lo hace todo el tiempo, es una persona que trabaja incansablemente para la provincia y para generar este tipo de eventos que son multitudinarios, que llegan a los mendocinos y sobre todo a los turistas. La verdad es increíble el trabajo que hace su productora.



–Este año el marco es el Cerro de la Gloria, un lugar emblemático para nosotros. ¿Lo conocés?

–¡Sí! Fui hace muchos años y la verdad es que es un placer que me hayan convocado para este desfile, para poder presenciarlo y vivir esa noche increíble que se vislumbra. El Cerro de la Gloria ya es bello por naturaleza, imagínate cuando estas mujeres hermosas estén allí, desfilando con esos vestidos. Va a ser una noche única.



–Ya que de moda hablamos, contame cómo estás preparando el lanzamiento de Madame V, tu despegue como diseñadora...

–Bien, organizando todo, diseñando, confeccionando, trabajando duro. Esperamos que prontito pueda salir.



–¿Vas a tener un local o la comercialización va a ser por la web?

–Voy a tener un local y después voy a tener una línea que va a ser más alternativa, por venta on line. Ya estamos trabajando en la plataforma de venta.



–De esa manera las provincias del interior del país también podrán tener acceso a tus diseños...

–Sí, tal cual. En el caso de Mendoza, vamos a hacer un convenio con Gabriel Canci para que pueda haber vestidos míos en su local, La Hermandad.



–¿Cómo son las piezas de tus colecciones?

–Las túnicas son parte de una colección Crucero, que es de verano y también estoy haciendo vestidos de gala, de noche. Además quiero tener una línea más prêt-à-porter, donde haya blusas, faldas. Estoy muy emocionada con el proyecto, trabajando y estudiando mucho, haciendo un curso de moldería tradicional y antigua. La verdad es que estoy muy contenta.



–¿Qué es la moldería antigua?

–Es la corsetería, los trajes que tenían otro tipo de corte. Es un universo maravilloso. Soy una persona que cuando encaro un trabajo siempre me gusta investigar, meterme de lleno en lo que estoy haciendo. En este caso, sumergirme en este mundo que tiene que ver con la confección y el diseño, pero no solamente desde la parte del dibujo, sino la realización, saber cómo se hace un molde. Es algo que de verdad me abrió un mundo infinito de posibilidades para crear.



–Te mostrás como multifacética, con muchos proyectos a la vez. ¿Te definís así?

–Lo que pasa es que me parece que la vida es una eterna búsqueda de cosas. El ser humano es un animal que tiene que estar en la búsqueda constante de sentimientos, de emociones y creo que a mí particularmente esto me mantiene viva, "gánica", esta cosa de buscar nuevos desafíos, estudiar. Siempre me decían cuando era chica que el saber no ocupa lugar y es verdad. El poder nutrirse, pensar, es para los seres humanos algo maravilloso.



–¿Te resulta diferente canalizar tu faceta creativa a partir de una materia prima, en este caso los géneros?

–Me parece que todo es arte, todo te lleva al mismo lugar: el escenario, las expresiones artísticas en definitiva. El instrumento puede ser tu cuerpo o un género noble, un algodón de seda natural.



–¿Qué género te gusta más o sentís que cae mejor en tu cuerpo?

–Para mí, la muselina de seda natural tiene algo muy femenino. Me gusta usar muchos géneros, pero este me parece que tiene algo divino al tacto y visualmente.



–¿Te dejás guiar por la caída de las telas, por su textura?

–Absolutamente. El diseño tiene eso y me gusta experimentar nuevas cosas, en cortes y en todo lo que favorezca siempre el cuerpo de la mujer.



–Al hablar de diseño no puedo dejar de pensar en cuánto te habrá influenciado tu gran amigo, Jorge Ibáñez...

–La verdad es que sí, fueron muchos años de amistad. Tenía tanta afinidad con él. La semana pasada fue su cumpleaños, hubiera cumplido 48, y siempre está en mi corazón.



–¿Este emprendimiento es algo así como tu manera creativa de sanar?

–Sí, yo creo que este aspecto de diseño salió mucho más a flor de piel cuando él se fue, porque sentí la necesidad de buscar nuevos horizontes y no sentía que hubiera nadie que me representara en la moda, si bien yo tengo muchos amigos y me encanta lo que hacen. Pero lo que él hacía era único.