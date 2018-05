Flavio Mendoza, ¿el reemplazo de Moria en el "Bailando"?

Flavio Mendoza está muy contento por el nacimiento de su hijo Dionisio, que llegó al mundo el pasado 12 de abril. También está muy entusiasmado con lo que será su nuevo espectáculo en la calle Corrientes: "Siddhartha, buscando la verdad", que debuta el próximo 2 de junio en el teatro Broadway.





"Me da mucho placer hacer un gran espectáculo y ser profeta en mi tierra. Es una marca registrada ya hacer un espectáculo de nivel, porque la gente nos espera cada año para ver con qué la vamos a sorprender. Era un año en el que no iba a trabajar, me iba a dedicar a Dionisio, pero soy director y me entusiasma hacer esto", señaló en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com.









Sobre su rol como papá, indicó: "Estoy feliz y disfruto de cada día de Dionisio. Me sale todo muy natural, se ve que es un sentimiento que lo quería. Es una cosa hermosa, y llegar después del teatro a casa y estar junto a él, es lo mejor que me pudo haber pasado".





Por otro lado, opinó sobre la baja de Moria Casán del jurado del "Bailando": "Siempre pasa lo mismo, me parece que siempre es el folclore de todos los años para generar incertidumbre de si va o no a estar. Si no llega a estar me parece bien porque siempre hay cambios en los programas. Además ella tiene su programa en América y está bárbara. Me parece que los cambios son buenos. ¿Quién dice que naciste en el Bailando? Nadie".









Y al ser consultado sobre si le gustaría volver al programa de Marcelo Tinelli y ocupar el lugar que deja la diva, sentenció: "A mí me gusta cuando me llaman, y ahora no me llamaron... Además sé que andan diciendo mi nombre, pero no lo dicen los protagonistas. Cuando yo estuve fue porque Marcelo quiso que estuviese. Yo cuando estuve creo que lo hice bien y si algún día me llaman es porque es el momento para que vuelva y también si a mí me interesa volver".





¡Mirá la entrevista completa con Flavio Mendoza!





