'Flashpoint': Así lucirá Jeffrey Dean Morgan como Batman

El Universo Cinematográfico de Marvel está en pleno crecimiento. Tras el estreno de Liga de la Justicia el pasado mes de noviembre, Warner Bros. sigue avanzando con la mirada puesta en el futuro, en un futuro de Aquaman y sí, la cinta en solitario de The Flash, Flashpoint.





Esta nueva aventura protagonizada por Ezra Miller no abordaría los orígenes del personaje, como suele ocurrir en las cintas individuales, si no que se centrará en una saga de cómics en particular: Flashpoint. Una en la que el superhéroe descubre cómo viajar al pasado y cambiar así un momento clave de él, el momento en el que su madre es asesinada.





Este aparentemente inofensivo cambio provocará un efecto mariposa en todo el universo DC, entre los giros más comentados está el que cuando un joven Bruce Wayne y su familia sean atacados en el callejón, el único que sobreviva sea su padre, Thomas Wayne, convirtiéndose él mismo en el famoso Batman de Gotham City.





En la cinta de Batman v Superman: El amanecer de la justicia el rol del patriarca de los Wayne está interpretado por Jeffrey Dean Morgan por lo que muchos son los que sueñan con verle en acción en la cinta en solitario de The Flash, es más, desde BossLogic ya han creado su versión, ¿te gusta más que el Batman de Ben Affleck?:





Flashpoint tan solo durará una película, y es que al final Barry Allen consigue solucionar la mayoría de los cambios que ha provocado restaurando así su línea temporal. Pese a esto, los rumores que suenan con más fuerza mantienen a Affleck en el rol, incluso en este nuevo tiempo, ¿se mantendrá Warner Bros. fiel a los cómics de DC?