Fito Páez habló del documental que prepara sobre Charly García

Fito Páez dio detalles de la serie documental sobre Charly García, el proyecto que comenzó en agosto del año pasado. "Tenemos el piloto", dijo el músico rosarino acerca deque aún no tiene fecha de estreno-, en una entrevista radial.

"Tenemos la agenda muy complicada, se nos está haciendo muy difícil encontrarnos para eso", agregó Páez en la charla con Bebe Contempomi en su programa Y todo lo demás también (va por Mega 98.3, de lunes a viernes a las 9). Pero más allá de esos contratiempos, aseguró que el documental sigue en pie. "El piloto es de una hora, lo tenemos, y es sobre su vínculo con la música clásica. El primer capítulo se trata sobre Sui Generis, como lo podés tratar en una hora... porque no tendría fin."

En ese capítulo inicial, Páez hizo foco en "su ingreso al mundo tecnológico con los teclados en el 74, cuando él compra mini moog el mellotron, el arp solina y el rhodes, que cambia todo sonoramente porque eso no existía en la Argentina".

Además, el creador decontó cómo se sintió en el recital que Charly dio en el Teatro Coliseo el 15 de febrero. "Lloré cuando arrancó con 'Instituciones'. Estaba con [su novia] Eugenia al lado y me puse a llorar como un niño", dijo. "A mí la música me emociona, en mi casa escucho a Mahler y me hace llorar. Escuché 'Instituciones' con todos los arreglos originales del disco y era como escuchar la música de Dios. ¡Qué hermosura!"Fuente: Rolling Stone