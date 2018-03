FEM Festival, explosión de arte femenino

La segunda edición de este festival es el reflejo del arte femenino en nuestra provincia. El mismo se desarrollará hoy y mañana en el Espacio Cultural Julio Le Parc y tiene temática femenina, pero la invitación es para todo el público. La entrada general cuesta $120 por día.



El festival quiere visibilizar el trabajo que está realizando la mujer en nuestra provincia en diferentes ámbitos. Además, busca equilibrar la balanza porque en los grandes festivales de música y de arte, sobre todo en la música, el número de artistas mujeres es abrumadoramente bajo en comparación con el sexo opuesto.



"Desterremos la idea de que estos ámbitos son mayoritariamente de varones, porque no es así, sólo hace falta mostrarlo. Queremos que se establezcan redes entre las mujeres y trabajar en comunidad", contó a Escenario Cecilia Salinas, productora del FEM Festival.



Sorprende mucho la cantidad y la calidad de propuestas que se presentan durante los dos días de festival que surgió el año pasado durante la producción de Indira, banda mendocina de rock alternativo, quienes tocarían en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Se decidió convocar a otras mujeres para que estuvieran complementando el show con otros modos de arte.



Lo que comenzó como un simple espectáculo, terminó siendo una propuesta muy interesante. Con el apoyo del Espacio Cultural Le Parc, junto con Gisela Levin (música y productora audiovisual), Cecilia Salinas (música y productora de eventos musicales), Mariana Baizan (ilustradora y artista visual) y Laura Mur (productora cultural y gestora en proyectos de diversidad, se le dio vida al FEM Festival.



Luego de su primera edición, en el 2017, fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y por la Secretaria de Cultura de Mendoza. Es un evento en el que participa una gran lista de mujeres, artistas y periodistas que trabajan en la cultura.



Los proyectos son eminentemente femeninos o tienen un corte feminista, como lo es el grupo mixto Colectivo Ojo Izquierdo, quienes presentarán una muestra fotográfica llamada Lxs que esperan. La idea es ir y disfrutar de las diferentes propuestas, seas hombre o mujer y tengas la edad que tengas.



Durante el primer día subirán al escenario de la sala Vilma Rúpolo exponentes de la música popular mendocina y chilena como lo son Mariana Lara + Lado B, La Berraca Guanábana, Carla Petrus y, desde Chile, Yaya Fuentes y Rosario Castillo. En simultáneo, las Batalá Mendoza, un grupo de percusión femenino, hará la apertura de los jardines donde artistas mendocinas van a estar haciendo arte mural en vivo, con la temática de letras de las artistas que tocarán dentro del espacio cultural. Además, habrá un patio de comidas para diversos gustos, bebidas y cerveza artesanal.



Ese mismo día, se presenta el arte de la transformación de Hugo Mur, en la que Queen Kartajena abrirá la grilla de este espacio con una performance drag y Motia con proyecciones motion art. Por su parte, Yaya Fuentes, música chilena, va a dar una clínica del particular instrumento suizo de percusión hang. Trabajó en suiza en donde se fabricó ese instrumento, forjando una relación muy especial con él.

El cierre de hoy estará a cargo del colectivo mendocino Las Audiovisualas, un grupo que nuclea a mujeres que se dedican al cine, Cristina Raquia y otras, que están revalorizando su papel dentro del mundo audiovisual.



El rock enciende mañana en la sala Vilma Rúpolo con La Ola de Hokusai, Fernanda Aleman & The Alemans, Indira y las chilenas de Aurora Voraz.



A su vez, en la sala Ernesto Suárez tendrá lugar una mesa de conjunción entre el sello discográfico Blazar, que nuclea mujeres músicas del país y de otras partes del mundo. La charla será acompañada por acústicos de la cordobesa Anamoli y Agathe Cipres de Francia/BsAs, ambas asociadas a Blazar.



Otra mesa será de las organizadoras del FEM junto con mujeres de Udara, un festival de la misma índole que se realiza en Chile, sobre estos encuentros de redes culturales entre mujeres.



Una tercera mesa, sobre periodismo cultural, donde estarán presente mujeres periodistas con toda una visión del feminismo que abarca desde una generación antes hasta las periodista que están en las radios y en los medios hoy. Entre ellas, Carolina Rodríguez, de La culpa es del vino, y Priscila Jardel Castello, de Sin Retorno, ambos programas de radio UTN, y Patricia Slukich y Mariana Guzzante, periodistas de Diario Los Andes.



Este año se realiza la segunda edición del FEM Festival, pero ya está en la cabeza de sus mentoras generar nuevas acciones a lo largo del año para fijar la impronta del trabajo cultural femenino que nace y crece en nuestra provincia.