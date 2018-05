Cristina Fernández de Kirchner, Mirtha Legrand, Susana Gimenez, Moria Casán, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió... y la lista continúa. No hay figura del espectáculo, política o de cualquier rubro que Fátima Florez no pueda lograr y el próximo fin de semana, luego de una temporada estival a puro éxito y tras ser reconocida con el premio Estrella de Mar de Oro 2018, la humorista llega para deleitar a los mendocinos con su nuevo show Fátima Superstar.



Como el nombre lo indica, la artista es una verdadera superestrella. Polifacética, rigurosa, detallista y dueña de un carisma y talento únicos, la reina del humor argentino se presentará el viernes 18 en el teatro Roma y sábado 19 y domingo 20 en el teatro Plaza en Godoy Cruz.



Esta nueva presentación promete una estética diferente a la de sus anteriores espectáculos, con las mejores pantallas y efectos de última generación combinados con la alucinante galería de personajes que desfilarán por el escenario como Madonna, Gladys La Bomba Tucumana, Michael Jackson y aquellos que hacen referencia al humor nacional.



Sorteos, sorpresas y la aparición de nuevos personajes también son parte de este show que cuenta además con la participación de Julián Labruna (el joven actor premiado en Carlos Paz como Revelación 2016 y mejor Stand Up) y el reconocido imitador Fernando Sanmartín, a los que se suma un elenco de excelentes artistas entre bailarines, músicos, acróbatas y cantantes



Antes de su llegada, Escenario conversó con Fátima sobre su trabajo, su relación con los personajes, la polémica con Antonio Gasalla y todos los éxitos que acarrea en su maleta.



–¿Cómo preparás cada personaje?

–Es muy complicado. Cada personaje es un trabajo de meses de investigación, de analizar su psicología, ver el alma, ver cómo piensa y, por supuesto, lograr el color de la voz, que lleva muchísimo tiempo. Después vienen los gestos, los movimientos pero además de todo esto hay que armar la rutina de cada personaje, ver si puede contar chistes o no, ir adaptándolo. Es un proceso muy integral y completo.



–¿Hay alguien que no te animés a hacer?

–No, nunca diría eso. Claro que hay algunos que son muy difíciles, pero no hay que decir que no, al contrario prefiero ponérmelo como desafío. Por ejemplo a mí me costó muchísimo hacer de Mirtha Legrand y la estrené recién en este espectáculo. Tenía pánico, me daba miedo que no le gustara y sin embargo lo hice y le encantó. Por eso creo que hay que planteárselo como un desafío para seguir creciendo.



–¿Cómo elegís a las figuras que interpretarás en tus shows?

–Estoy siempre al tanto de la actualidad política, de la farándula, leo, investigo me mantengo permanentemente informada. Aunque diría que lo más importante es preguntarse qué tiene ganas de ver la gente, pienso en el público, en el gusto popular y en base a eso armo los shows.



–¿Políticos o famosos?

–No tengo preferencias en cuanto a los personajes,no tengo uno preferido. Lo que me gusta es la variedad, hacer muchos y al público también. Me da lo mismo si son de la farándula o políticos porque no me da miedo. De hecho, en este espectáculo, hago a Cristina, Carrió, Michetti, Vidal y la gente lo disfruta mucho porque de alguna manera quieren escuchar y hacer catarsis pese a ser políticos.



–¿Algún personaje te ha llamado para criticarte o pedirte que no lo hagás?

–No me pasó nunca, ni que me digan no me hagás, ni que me criticaran, al contrario me felicitan me dicen se nota que investigaste, que me dedicaste tiempo. Con varios como Mariana Nannis u otras famosas tengo muy buena relación; por suerte todas se han copado y me han tirado la mejor onda.



–El año pasado hubo mucha polémica por el rol que Gasalla y vos ocupaban en el programa de Susana Giménez, ¿volverías este año?

–Siempre se van a decir cosas, lo importante es tomarlo con calma. Al principio fue un sacudón pero después me acostumbré a que cuando uno está en las grandes ligas como el programa de Susana siempre se va a hablar. Me asusté en un principio, no voy a mentir, pero después entendí que son los gajes del oficio, así que me enfoqué en dar lo mejor de mí en cada programa y en hacer reír a la gente. Estoy superorgullosa que tanto ella como Jorge Lanata y Tinelli me hayan elegido para estar con ellos.



–¿Te gustaría tener un programa propio?

–Me encantaría, creo que hace falta un programa de humor. También me gustaría estar en ficción, creando personajes propios porque yo me preparé desde muy chica como actriz, así que es una cuenta pendiente.



–¿Te arrepentís de haber hecho algún personaje?

–No, ninguno. Es más a veces a lo lejos digo cómo me animé. Por ejemplo, en ShowMatch me dieron solo un mes para preparar a Paula Chaves y a pesar del poco tiempo salió espectacular. Claro que me puse todos los días, día y noche a analizarla, pero por suerte lo hicimos, salió bárbaro y a Marcelo le encantó. Hoy me alegro de haberme animado.



–Tu trabajo es imitar y personificar a otros, pero, ¿a quién elegirías para que te imitara a vos?

–Qué difícil, nunca me han hecho esa pregunta. Teniendo en cuenta el aspecto y la actitud creo que Carla Peterson estaría buenísimo y puede hacerlo.