En la noche del viernes, Fátima Florez tuvo un duro accidente cuando daba su show ante una empresa privada.





La humorista e imitadora se encontraba haciendo una imitación de María Eugenia Vidal cuando se desplomó en el escenario.





En principio, Fátima tropezó y luego cayó al piso, hasta se dijo que habría perdido el conocimiento.





El sitio PrimiciasYa.com dialogó con ella, quien aclaró: "No tuve ningún desmayo. Me cegaron las luces y no vi el final del escenario, pise mal y me caí. Tuve un golpe muy fuerte pero nada más que eso. Tengo unos cuantos raspones y varios moretones, pero por suerte no me rompí nada".





Además, confirmó que este domingo podrá ir al último programa de Susana Giménez y que el martes estrenará su obra, Fátima Súperestar, en la Sala Roxy del Centro de Arte de Mar del Plata.