Facundo, el hijo de Carlín Calvo debuta como actor

Mientras Carlín Calvo continúa con su proceso de recuperación tras sufrir un ACV, quien hará su debut en pantalla chica como actor es su hijo Facundo, de 18 años.





El joven participará en la nueva tira de Telefe, " 100 días para enamorarse ", que arranca el próximo lunes a las 21:45 con los protagónicos de Carla Peterson , Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujín.





Facundo comenzó a estudiar actuación hace dos años y ahora está frente a su primera gran oportunidad: "Siempre estuve vinculado con el teatro por ir a las obras de mi viejo. Eso me gustaba mucho. Pero también siempre tuve mis dudas. Y hace dos años me decidí, más allá de que las ganas de actuar estaban", señaló Facundo en una nota con Clarín Espectáculos, que toma clases con Nora Moseinco y pronto también comenzará bajo las órdenes de Betiana Blum . "Quiero seguir aprendiendo y formándome", remarcó.





Sobre cómo será su personaje en esta tira, contó: "Voy a ser como el nerd del grupo del colegio. Me pusieron unos anteojos para el papel. Sería como el amigo del malo, el secuaz. Pero después por ahí me voy haciendo amigo del que hace de hijo de Juan Minujín y Carla Peterson, que es parte del otro grupo. Veremos... Es un papel chico, pero ya ser parte de este elenco es increíble".





Sobre el momento en que su papá se enteró que iba a formar parte de una tira en prime time, dijo: "Se enorgulleció de mí. Se puso muy contento. Cuando le conté me dijo 'bueno, ahora metele para adelante'. Fue lo más lindo. Yo siento que a él le debo algo, entonces... en realidad como que siempre quiero dejarlo orgulloso. Verlo feliz por mí me pone muy contento".









Y luego, al ser consultado sobre la salud de su papá, indicó: "Bien... Esta ahora... va a empezar en un nuevo centro de rehabilitación porque no venía muy bien últimamente. No es que está mal ni nada por el estilo, solo que no estaba evolucionando como se esperaba. Venía muy bien y en un momento bajó un poco. Entonces ahí dijimos de cambiar de centro... irá a uno que está vinculado con Facundo Manes".