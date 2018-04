Fabiana Cantilo: "Soy un milagro viviente"

Con su último disco, Proyecto 33 (Pelo Music), la reconocida cantante Fabiana Cantilo ofrece una retrospectiva de su larga trayectoria, y las canciones y músicos que marcaron su recorrido personal y profesional.



Compuesta por dos CD y un DVD en vivo grabado en noviembre del año 2016 durante tres presentaciones en el teatro Maipo, en donde fueron invitados artistas de la talla de Fito Páez, Charly García, Javier Malossetti, Daniel Melingo, Gabriel Carámbula, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Claudia Puyó y Pipo Cipolatti, la edición discográfica celebra el 33er aniversario de su disco debut.



Además, marcó su regreso a los escenarios luego de una prolongada ausencia causada por su adicción a las drogas. "Soy un milagro viviente", expresó Cantilo en diálogo con Télam.



"Me di cuenta de que tengo que ayudar a la gente por ese lado, porque cuando estoy cantando sé que irradio algo" –agregó–, "pero si estoy enojada cago todo, me sentía una inútil".



A los 59 años, la vocalista y compositora afirmó que "me han hecho sufrir toda la vida, y hoy entiendo que se va cerrando el extraño laberinto en que me pusieron desde que era chica y voy encontrando la salida y la razón por la que estoy en este lugar llamado mundo".



Reencontrada con la religión y la espiritualidad, Cantilo explicó que "con este nuevo enfoque yo puedo entender un montón de cosas de mi personalidad que restan a mi música: me deprimo y no compongo, pienso que no sirvo para nada, y entonces digo 'flaca, callate y cantá'".



Y si bien mencionó sus diferencias con la Iglesia Católica, se permitió bromear al respecto al afirmar que "me cae muy bien Bergoglio, me encantaría hacer un dúo con el Papa, ya lo llamo".



La próxima presentación de la gira de Proyecto 33 será el jueves 10 de mayo en La Trastienda, Buenos Aires, con un repertorio compuesto por siete tangos y siete temas de rock.