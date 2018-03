Peter rabbit

Clasificación ATP Actores Domhnall Gleeson, Rose Byrne. Dirección Will Gluck. Guión Will Gluck, Rob Lieber. Origen Estados Unidos.Sinopsis Peter Rabbit y su familia se apropian de la finca de Mr. Mc Gregor, donde realizan fiestas interminables de frutas y vegetales. Cuando un Mc Gregor más joven y fastidioso llega para reclamar su herencia, Peter sigue con la fiesta. Pero Mc Gregor no es sólo un enemigo, sino que también se está enamorando de Bea, la artista local y tutora de los conejos.