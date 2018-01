Este jueves se estrena "El asesinato de Gianni versace"

El venezolano Édgar Ramírez como Gianni Versace, Penélope Cruz como su hermana Donatella, Ricky Martin como su pareja Antonio D'Amico y Darren Criss como el asesino Andrew Cunanan encabezan el elenco de la ficción que puede jactarse de haber sido rodada en la famosa Casa Casuarina, la fastuosa propiedad de Miami Beach en la que vivía el diseñador y a cuyas puertas fue el homicidio, hoy un glamoroso hotel boutique.



Tras la elogiada primera temporada sobre el juicio a O.J. Simpson, la nueva entrega de la serie de Murphy -quien este año tendrá al aire otras cuatro ficciones- parte del homicidio a tiros de Versace para seguir, hacia atrás cronológicamente, la historia de Cunanan, sus contactos previos con el modisto, sus orígenes y los otros cuatro asesinatos que cometió antes de suicidarse.



"El asesinato de Gianni Versace" propone un retrato de la Miami de la década de los 90, el submundo gay y de la moda, el lujo y los excesos, y procura dar cuenta de los prejuicios contra la comunidad homosexual que alimentaron tanto a la disfuncional psiquis del asesino, Andrew Cunanan, como pusieron de manifiesto las limitaciones que tendría la investigación policial.



Compuesta por nueve episodios de una hora, la serie está basada en el libro "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in the US History" (1999), de la periodista y corresponsal especial de la revista Vanity Fair, Maureen Orth.

"El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story", segunda temporada de la serie de antología criminal creada por el prolífico guionista y productor Ryan Murphy, sobre el homicidio del prestigioso modisto italiano y cómo la cultura de la "fama-a-cualquier-precio" que nacía en los 90 orilló a un joven a cometerlo, se estrenará mañana a las 22 través de la pantalla de FX.