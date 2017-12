"Estamos muy felices de poder tocar gratis en Mendoza"

Santiago Motorizado, Doctora Muerte, Pantro Puto, Niño Elefante y Chatrán Chatrán son el plantel completo de la banda platense Él Mató a un Policía Motorizado. Como pueden ver, no solo es raro el nombre de la banda sino que el nombre artístico de cada uno de los integrantes coincide con ello.





Esta banda nació en La Plata en el año 2003 y su nombre surgió, según contó a Escenario el cantante Santiago Motorizado, luego de una reunión delirante entre los miembros de la banda. "Comenzamos a tirar nombres en chiste sobre frases sueltas de películas sacadas de contexto y nació esto".



Él Mató a un Policía Motorizado también es conocida simplemente como Él Mató y ha logrado popularidad en los últimos años por sus diferentes temas que han llegado a las radios del país y del mundo. Este año lanzaron su nuevo material, titulado La síntesis O'Konor.



El grupo se presentará gratis, esta tarde, desde las 17, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Con ellos estará la famosa banda uruguaya, una de las más importantes del momento, La Vela Puerca y también habrá presencia mendocina con Pasado Verde.



Antes de arribar a Mendoza, Santiago Motorizado habló con Escenario y palpitó cómo será el show.





–Tras dos años vuelven a Mendoza...

–Estamos muy contentos porque no pudimos estar este año presentando el nuevo disco y los fanáticos, a través de las redes sociales, nos lo reclamaban. Incluso con cierta violencia hacia nuestra salud física era el reclamo (risas). La verdad es que estamos muy felices de poder ir a tocar y además es un plus que sea gratis para el público.





–¿Cómo es el nuevo disco La síntesis O'Konor?

–Es un disco con el cual trabajamos mucho tiempo. Es al que más tiempo le hemos dedicado por la gran preproducción y porque fuimos a grabarlo a Estados Unidos. Estamos muy contentos por cómo quedó e intentamos darle un giro al sonido de la banda. Creemos que lo logramos y que quedó bien por lo que estamos muy conformes.





–En sus canciones parece ser más importante el sonido que la letra... ¿coincidís?

–Tengo más facilidad con las melodías, las letras vienen después. Es muy difícil meter una letra en una melodía. Entonces es como un doble desafió el tener que escribir algo acorde con esa música, porque además las palabras tienen su propia melodía. Al principio lo veía como algo secundario a la letra pero ahora te diría que es casi el 51 % de la canción, un poquito más que el sonido.





–¿Te ha pasado que te queden melodías o letras sueltas?

–Con este último disco sufrí bastante con canciones viejas que tenías melodías y acordes pero me costó mucho meterles la letra. Estuvimos trabajando tanto tiempo en el disco y fuimos al estudio con canciones que no tenían letras todavía. Eso me hizo sentir muy mal y me sentí culpable con el grupo porque habíamos apostado tanto a la producción que me hacía sentir en deuda. Por suerte pasó algo que a veces sucede y otras veces no, pero en esta ocasión por suerte sí. Cuando estaba acorralado grabando surgieron las letras.





–¿Cómo surgió el nombre de la banda?

–Queríamos tener un nombre raro, que fuera una frase sacada de contexto que no se sepa si es un nombre o una frase, vimos en una línea de diálogo la frase y quedó. En ese momento era aún más raro. Nos costó un poco al principio, dudamos mucho pero quedó.





–¿Y los nombres ficticios?

–No nos importaba nada y empezamos jugar con los nombres propios, con el tiempo estuvo bueno, hay algo que tiene que ver con el personaje y salirse de uno mismo. A veces nos sirvió para viajar porque hay veces que para entrar a algún país no podemos decir que vamos a tocar sino decir que vamos a hacer turismo. Entonces, al ver nuestros nombres si nos quieren buscar por internet no nos iban a encontrar (risas).





–Van a llegar a Mendoza tras una larga gira...

–Fue la más larga que habíamos hecho porque no volvimos a La Plata entre medio. En México fue tremendo porque hicimos 13 presentaciones y salimos de los destinos comunes para hacer recitales. En todos los lugares fue mucha gente y para nuestra sorpresa las canciones más celebradas eran las de último disco que había salido hace semanas. Noté que una gran parte del público era gente nueva y eso es muy bueno porque habla del crecimiento de la banda.





–Son muchas las bandas que triunfan en México, ¿por qué creés que pasa eso?

–La música argentina es muy respetada en toda Latinoamérica. Ahora los nuevos tenemos un plus de atención por toda la historia que dejaron bandas como Soda Stereo, Fito Páez o Andrés Calamaro. Ahora el Distrito Federal se consolidó como capital cultural del continente y tiene una movida muy fuerte de música. Es muy difícil competir con la industria inglesa pero la música argentina no tiene nada que envidiarle a nada.





–¿Qué conoces de la música de Mendoza?

–Me gusta mucho Mi Amigo Invencible y también hay nuevas bandas que poco a poco están surgiendo. Esta buenísimo que estas bandas que son nuevas y apenas tienen un disco ya puedan estar en el centro de la escena. Hay muy buenas ideas, buenas canciones y eso logra la atención inmediata.





–¿Qué proyectos tienen para el 2018?

–Sigue la gira del disco nuevo, hay muchas ciudades que no pudimos ir todavía. Tenemos otra gira por España, por Brasil, por Perú y por muchos otros lugares.





Sin dudas que esta banda es una de las más conocidas del momento y ahora el mendocino tendrá la posibilidad de poder presenciar un show de ellos en forma gratuita. Esta tarde, desde las 17, la cita es en el Espacio Cultural Julio Le Parc.